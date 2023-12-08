Kaçış ’umut’u! Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu’nun panik gecesi...

Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kameraları görünce bir hayli şaşıran Duygu, sevgilisi Terzioğlu'na mekandan çıkarken siper olarak üstüne hırkasını geçirmesini istedi.