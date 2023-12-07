Jessica May Brezilya yolcusu! 30. yaş gününü dostları ile birlikte kutlayan güzel oyuncu doğum günü hediyelerinden bahsederken bakın ne yaptı

ÖVGÜLER YAĞDIRDI! Sinan Güleryüz ve Özge Özder, önceki gün Etiler'deydi. Soruları yanıtlayan Özder, Altın Kelebek ile ilgili, "Ben ilk kez katıldım. Bizim altın kelebeğimiz evdeydi, onu uyuttuk ve öyle gittik. Uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşlarımız ile de denk geldik" dedi. Güleryüz, bir röportajında eşi için, "Özge'nin sesi sanatçıyım diyen birçok kişiden iyidir" demişti. Özder konuyla ilgili, "Eşime çok teşekkür ediyorum. Ben mesleğim gerektirirse şarkı söylüyordum. İş müzikal oyunculuğuna oradan da müzikalden ödül almaya doğru gitti" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)

ÜNLÜ AKINI Ünlü isimler Ankara'da bir telefon firmasının açılışına katıldı. Özge Ulusoy ve Serhat Kaynarpınar'ın sunuculuğunda gerçekleşen açılışın ilk gününde İbrahim Büyükak, ikinci gününde ise Zafer Algöz ve Can Yılmaz açılış kurdelelerini Gürgençler Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürgenç'le birlikte kesti.

TARİHİ FESTİVAL Bu yıl ilki gerçekleştirilen "Mardin Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı. Medeniyetler şehri Mardin'de gerçekleşen festivalin başkanlığını Zeki Sincar, üstleniyor. Farklı ülkelerden 298 film başvurusu sağlandığı festivalde jüri koltuğunda Başkan Alper Mestçi, Burak Sarımola ve İlker Savaşkurt yer alıyor. Festivale Wilma Elles, Nuri Alço ve Arzu Yanardağ gibi tanınmış isimler de katılıyor.

ÖNCE KARİYER Manken Ece Gürsel önceki gün Maslak'ta bir partiye katıldı. Meslekteki 26 yılını özetleyen Gürsel, "Bir gün bile mesleğimden vazgeçmedim. Hayatımın aşkını buldum, yine bırakmadım. Benim için önce kariyer... Ben mesleğime sahip çıkıyorum ve o yüzden hala podyumda baş manken olarak yürüyorum'' dedi. ( Doğan SAVAŞ)





KORKUNÇ SONUÇLAR!

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın yeni bölüm konusu şöyle; Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan tepki alır. Her şey sarpa sararken kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde sıkıntıları vardır. Güzide, Ozan için zor zamanların olduğunun farkındadır.

KAYBETMENİN KIYISINDA...

Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Tolga'yı kaybetmemek için korkunç bir plana sadık kalması gereken Selin, büyük bir dikkatsizlikte bulunur. Bu dikkatsizliğin hem Tolga hem Selin hem de Oltan için korkunç sonuçları olur. Tolga, kendini her şeyi kaybetmenin kıyısında bulacaktır.