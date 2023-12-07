Jessica May Brezilya yolcusu! 30. yaş gününü dostları ile birlikte kutlayan güzel oyuncu doğum günü hediyelerinden bahsederken bakın ne yaptı

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan güzel oyuncu Jessica May, önceki gece Kuruçeşme'de 30. yaş gününü dostları ile birlikte kutladı. Brezilyalı oyuncu, "Bugüne kadar tuttuğum bazı dilekler gerçekleşti. Brezilya'da pasta kesimi de biraz farklı...
Uzun süredir Türkiye'de yaşayan güzel oyuncu Jessica May, önceki gece Kuruçeşme'de 30. yaş gününü dostları ile birlikte kutladı. Brezilyalı oyuncu, "Bugüne kadar tuttuğum bazı dilekler gerçekleşti. Brezilya'da pasta kesimi de biraz farklı...
Biz pastayı altından keseriz. Hayatın yükselsin anlamına geliyor" dedi. Eşi Hüseyin Kara ile 12 yıldır birlikte olan May, doğum günü hediyelerinden bahsederken güldü. Güzel oyuncu, "Bana yeni bir telefon ve Brezilya bileti aldı. Aslında Beraber gidiyoruz ve 40 günlük bir tatil yapacağız. Benim için en büyük hediye bu çünkü Annemi 2 yıldır görmemiştim" diyerek mutluluğunu dile getirdi. (DOĞAN SAVAŞ)
'O BENİM EVLADIM'
Nagihan Karadere geçtiğimiz gün bir derginin gecesine katıldı. Son zamanlarda hakkında çıkan "evlatlıktan reddedildi" haberlerinin sorulması üzerine Karadere, "Öyle bir şey yok. Duyduğumda ben de çok üzüldüm. Kardeşimin bazı istekleri oldu. Bende karşılamayacağımı söyledim. Çünkü evladımın rızkını kimseye yedirmem. Zamanında çok yaptım. Ama artık yapmam" dedi. Telefonunu alarak babasını arayan yarışmacı, konuyla ilgili sözü babasına bıraktı. Karadere'nin babası ise, "Öyle bir şey yok o benim evladım ya" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)
ÖVGÜLER YAĞDIRDI!
Sinan Güleryüz ve Özge Özder, önceki gün Etiler'deydi. Soruları yanıtlayan Özder, Altın Kelebek ile ilgili, "Ben ilk kez katıldım. Bizim altın kelebeğimiz evdeydi, onu uyuttuk ve öyle gittik. Uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşlarımız ile de denk geldik" dedi. Güleryüz, bir röportajında eşi için, "Özge'nin sesi sanatçıyım diyen birçok kişiden iyidir" demişti. Özder konuyla ilgili, "Eşime çok teşekkür ediyorum. Ben mesleğim gerektirirse şarkı söylüyordum. İş müzikal oyunculuğuna oradan da müzikalden ödül almaya doğru gitti" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)
TARİHİ FESTİVAL
Bu yıl ilki gerçekleştirilen "Mardin Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı. Medeniyetler şehri Mardin'de gerçekleşen festivalin başkanlığını Zeki Sincar, üstleniyor. Farklı ülkelerden 298 film başvurusu sağlandığı festivalde jüri koltuğunda Başkan Alper Mestçi, Burak Sarımola ve İlker Savaşkurt yer alıyor. Festivale Wilma Elles, Nuri Alço ve Arzu Yanardağ gibi tanınmış isimler de katılıyor.
ÜNLÜ AKINI
Ünlü isimler Ankara'da bir telefon firmasının açılışına katıldı. Özge Ulusoy ve Serhat Kaynarpınar'ın sunuculuğunda gerçekleşen açılışın ilk gününde İbrahim Büyükak, ikinci gününde ise Zafer Algöz ve Can Yılmaz açılış kurdelelerini Gürgençler Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürgenç'le birlikte kesti.
ÖNCE KARİYER
Manken Ece Gürsel önceki gün Maslak'ta bir partiye katıldı. Meslekteki 26 yılını özetleyen Gürsel, "Bir gün bile mesleğimden vazgeçmedim. Hayatımın aşkını buldum, yine bırakmadım. Benim için önce kariyer... Ben mesleğime sahip çıkıyorum ve o yüzden hala podyumda baş manken olarak yürüyorum'' dedi. (Doğan SAVAŞ)
KORKUNÇ SONUÇLAR!
ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın yeni bölüm konusu şöyle; Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan tepki alır. Her şey sarpa sararken kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde sıkıntıları vardır. Güzide, Ozan için zor zamanların olduğunun farkındadır.
KAYBETMENİN KIYISINDA...
Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Tolga'yı kaybetmemek için korkunç bir plana sadık kalması gereken Selin, büyük bir dikkatsizlikte bulunur. Bu dikkatsizliğin hem Tolga hem Selin hem de Oltan için korkunç sonuçları olur. Tolga, kendini her şeyi kaybetmenin kıyısında bulacaktır.
GİZEMLİ GÜNEŞ!
"Safir" dizisinin, oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Gizem Karaca, Güneş karakteri ile 15. bölümde dahil olacak. Güneş karakterinin bahseden Karaca, "Güneş yaşam kaynağıdır, güzel olduğu kadar tehlikelidir. Tüm gezegenler onun etrafında döner. Bu yüzden güneş simgesini günlük hayatımda çok sık kullanırım. Karakter ismimin 'Güneş' olduğunu duyunca çok şaşırdım. Ondan ışıl ışıl parlayan bir kadın çıkaracağım. İçinizi ısıtan ama gereğinden çok yaklaşırsanız yakan bir kadın olacak" dedi.
SULTAN GELİYOR!
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen Ateş Kuşları'nın kadrosuna başarılı oyuncu Naz Sayıner dahil oluyor. Dizinin yarın akşam yayınlanacak olan 34. Bölümünde sevilen isim Naz Sayıner, seyirci karşısına Ali'nin kayıp kardeşi Sultan olarak çıkacak.