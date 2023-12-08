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5’i bir yerde! ATV ödül yağdı...

ATV, 6 Aralık’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
5’i bir yerde! ATV ödül yağdı...

'Kuruluş Osman', 139. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,79 reyting ve %22,75 izlenme payı, AB kategorisi'nde %6,76 reyting, %19,52 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,08 reyting %19,77 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde zirveye yerleşti.



Esra Erol'da ise Tüm Kişiler kategorisinde %6,11 izlenme oranı ve %25,39 izlenme payı alarak ikinci oldu. Kuruluş Osman'ın 138. bölüm özeti de Tüm Kişiler'de %5,50 izlenme payı ve %14,03 izlenme oranı alarak 3. Sıraya yerleşti.


REYTİNGLERE ATV DAMGASI!
Müge Anlı ile Tatlı Sert gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting listesinin Tüm Kişiler kategorisinde %4,92 izlenme oranı ve %34,23 izlenme payı alarak dördüncü oldu.


ATV Ana Haber Bülteni gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler kategorisinde %4,66 izlenme oranı ve %13,87 izlenme payı alarak reyting listesinin ilk 5'ine adını yazdırdı.


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