5’i bir yerde! ATV ödül yağdı...

'Kuruluş Osman', 139. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,79 reyting ve %22,75 izlenme payı, AB kategorisi'nde %6,76 reyting, %19,52 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,08 reyting %19,77 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde zirveye yerleşti.





Esra Erol'da ise Tüm Kişiler kategorisinde %6,11 izlenme oranı ve %25,39 izlenme payı alarak ikinci oldu. Kuruluş Osman'ın 138. bölüm özeti de Tüm Kişiler'de %5,50 izlenme payı ve %14,03 izlenme oranı alarak 3. Sıraya yerleşti.