Barış Arduç’tan Gupse Özay itirafı! Uyum içindeyiz





BARIŞA ŞANS VERİN!

Aynur Aydın, barış temalı konseri için hazırlıklara başladı. Ünlü şarkıcı, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan Filistin katliamına sessiz kalamayacağını ve "Dünya ile Derdim" konser serisine İstanbul'da düzenleyeceği Filistin yardım konseri ile başlayacağını duyurdu. "Barışa bir şans verin" diyen Aydın, 15 Aralık'ta gerçekleştireceği konserin tüm gelirinin de Filistinli çocuklara gönderileceğini söyledi.





DOST CANLISI

Pelin Akil, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verirken, yanına gelen minik dostunu sevmeyi es geçmeyen güzel oyuncu, "Aslında tiyatro izlemeye geldik annemle, minik dostumuzda bize eşlik etmek istiyor" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncunun, bu sözleri gülüşmelere sebep oldu.









EŞİNİ ÖVDÜ

Engin Hepileri ile evli olan güzel oyuncu Beyza Şekerci, önceki gün Etiler'deydi. Eşinin imaj değiştirdiğini söyleyen Şekerci, "Engin'in yeni halini çok beğendim. Saçlarına perma yaptırdı ve çok yakıştı. Son zamanlarda kiloda verdi, o yüzden çok genç duruyor" dedi. (Aydın HAMZA)





HEYECAN İSTİYOR

Tolga Sarıtaş, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet den Sarıtaş, "Menajerimle bugün bir proje için görüşme yaptık ama tam olarak okey vermedik. Güzel bir iş olsun diye uğraşıyoruz. Ben beni heyecanlandıran her işe varım" dedi. (Aydın HAMZA)