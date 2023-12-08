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Barış Arduç'tan Gupse Özay itirafı! Uyum içindeyiz

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, eğlence mekanından çıkarken böyle görüntülendi. Kızının evde uyuduğunu söyleyen Arduç, "Bu saatlerde kızım uyuyor oluyor. Karımla çok güzel bir iş birliği içindeyiz. Onun işi olunca ben bakıyorum. Benim işim olunca o bakıyor" ifadelerini kullandı.İşte sizler için derlediğimiz 8 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
Barış Arduç’tan Gupse Özay itirafı! Uyum içindeyiz

Barış Arduç önceki gün Kuruçeşme'deydi. Eşi Gupse Özay'ın çektiği "Lohusa" adlı film hakkında konuşan Arduç, "Ben çok etkilendim ve spoiler vermek istemiyorum. Eşimi çok yetenekli buluyorum ve güzel filmler yapıyor" dedi. Kızının evde uyuduğunu söyleyen Arduç, "Bu saatlerde kızım uyuyor oluyor. Karımla çok güzel bir iş birliği içindeyiz. Onun işi olunca ben bakıyorum. Benim işim olunca o bakıyor" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)


KOLAY PES ETMEM!
Sahnelerin güzel ismi Didem Kınalı, yeni şarkısı 'Üstadım'ı müzikseverlerle buluşturdu. Kınalı, "Bu camiada barınmak kolay değil. İstediğiniz kadar sesiniz iyi olsun ama elbet bir mobinge maruz kalıyorsunuz. Ama ben kolay pes eden bir insan değilim. Bazıları bundan sonra adımı sıklıkla duymaya alışacaklar" dedi.




KARDEŞİNE HEDİYE ŞARKI
Abim dediği Hakan Altun'un şarkısını seslendiren Emrah Öz, 'Hakan abimin duygularından çıkan eseri okumak benim için ayrı bir onurdur. Allah herkese Hakan Altun gibi ağabeyi nasip etsin. Aynı kan değil ama candan ağabeyimdir ' diye konuştu. Şarkının sözleri, Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Hakan Altun'a, bestesi Aydın Kara'ya düzenlemesi Cüneyt Yalmaz'a ait.



BARIŞA ŞANS VERİN!
Aynur Aydın, barış temalı konseri için hazırlıklara başladı. Ünlü şarkıcı, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan Filistin katliamına sessiz kalamayacağını ve "Dünya ile Derdim" konser serisine İstanbul'da düzenleyeceği Filistin yardım konseri ile başlayacağını duyurdu. "Barışa bir şans verin" diyen Aydın, 15 Aralık'ta gerçekleştireceği konserin tüm gelirinin de Filistinli çocuklara gönderileceğini söyledi.



DOST CANLISI
Pelin Akil, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verirken, yanına gelen minik dostunu sevmeyi es geçmeyen güzel oyuncu, "Aslında tiyatro izlemeye geldik annemle, minik dostumuzda bize eşlik etmek istiyor" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncunun, bu sözleri gülüşmelere sebep oldu.





EŞİNİ ÖVDÜ
Engin Hepileri ile evli olan güzel oyuncu Beyza Şekerci, önceki gün Etiler'deydi. Eşinin imaj değiştirdiğini söyleyen Şekerci, "Engin'in yeni halini çok beğendim. Saçlarına perma yaptırdı ve çok yakıştı. Son zamanlarda kiloda verdi, o yüzden çok genç duruyor" dedi. (Aydın HAMZA)



HEYECAN İSTİYOR
Tolga Sarıtaş, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet den Sarıtaş, "Menajerimle bugün bir proje için görüşme yaptık ama tam olarak okey vermedik. Güzel bir iş olsun diye uğraşıyoruz. Ben beni heyecanlandıran her işe varım" dedi. (Aydın HAMZA)




2023'E MUHTEŞEM VEDA!
Merve Özbey, geçtiğimiz sene 'Kaptan' projesinde beraber çalıştığı Emrah Karaduman ile yeni bir projeye imza attı. Söz, müzik ve düzenlemesi Emrah Karaduman'a ait olan "Bir İmkansız Var" müzikseverler ile buluştu. Yılın son ayında 2023'e muhteşem bir şarkıyla veda eden Özbey, "Bu yıl benim için zor bir yıl oldu. Ama bu şarkıyla 2023'e muhteşem duygularla veda ediyorum" dedi.




AFACANLAR KAMPTA
Afacanlar serisinin ikinci filmi "Afacanlar Kampta", beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı "Afacanlar Kampta", 19 Ocak 2024'te vizyona girecek. Enes Ateş'in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam edecek.



SULTAN GELİYOR!
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 34. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda Ali ve Emine'nin kardeş olmadığı ortaya çıkarken, Ali'nin gerçek kardeşinin Sultan olduğu öğrenilir. Perihan, Mercan'ın kimliğini almasını zorlaştıracak başka bir plan yapar. Öte yandan Nazmiye için bedel ödeme vakti gelmiştir.



BİZİ REZİL EDERLER
Şafak Sezer, önceki akşam Yeşilköy'de bir restoran açılışına katıldı. Serinin son filmi "Kolpaçino 4 4'lük" filmi kadrosunun hazır bulunduğu açılışta, Bülent Korkmaz ve Mustafa Üstündağ da yer aldı. "Türkiye mutfak konusunda çok başarılı... Hayırlı olsun" diye söze başlayan Sezer, "Filminiz 12 Ocak'ta sadece sinemalarda olacak" dedi. Filmde rol alan Kubilay Penbeklioğlu'nun, "Beyaz perde er meydanıdır" dediği sırada Sezer, "Sinemaya seyirci gelmezse bizi rezil ederler" diyerek kahkahaya boğdu.

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