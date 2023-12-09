Kaçacak yer aradı! Ece Sükan, gizemli bir beyefendi ile fena yakalandı

Geçtiğimiz dönemde Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı konuşulan Ece Sükan, birçok kez yakışıklı oyuncuyla görüntülense de iddiaları reddetmişti. Sık sık bir araya gelen Sükan ve Ulusoy, irtibatı kesmiş ve kısa süreli aşkın sona erdiği bütün magazin basınında konuşulmuştu.





Gece hayatına olan düşkünlüğü ile bilinen Sükan, geçtiğimiz gün gizemli bir beyefendi ile Karaköy'de ortaya çıktı. Tam mekandan çıkacakken kameraları gören ve şaşıran Ece Sükan, arkadaşına dönerek, "Sen gelme gazeteciler var" diye seslendi.