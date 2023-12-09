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Kaçacak yer aradı! Ece Sükan, gizemli bir beyefendi ile fena yakalandı

Ece Sükan, gecelerde gizemli bir beyefendi ile boy gösterdi. Mekan çıkışı gazetecileri görünce de arkadaşını saklamaya çalıştı. Sükan, arkadaşına dönerek, "Sen gelme gazeteciler var" diye seslendi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Aralık 2023 Güncelleme 09 Aralık 2023, 07:05
Kaçacak yer aradı! Ece Sükan, gizemli bir beyefendi ile fena yakalandı

Geçtiğimiz dönemde Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı konuşulan Ece Sükan, birçok kez yakışıklı oyuncuyla görüntülense de iddiaları reddetmişti. Sık sık bir araya gelen Sükan ve Ulusoy, irtibatı kesmiş ve kısa süreli aşkın sona erdiği bütün magazin basınında konuşulmuştu.



Gece hayatına olan düşkünlüğü ile bilinen Sükan, geçtiğimiz gün gizemli bir beyefendi ile Karaköy'de ortaya çıktı. Tam mekandan çıkacakken kameraları gören ve şaşıran Ece Sükan, arkadaşına dönerek, "Sen gelme gazeteciler var" diye seslendi.

KAÇACAK YER ARADI!
Gizemli beyefendi kapı kenarında saklansa da başarılı olamadı. Sükan'ın arkadaşı uzun süre kapı kenarında bekledi ve daha sonra tekrar içeri girdi. Sükan, ilk başlardaki şaşkınlığının aksine oldukça sakin kalıp, hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Daha sonra gizemli arkadaşına gideceği yeri mesaj atan Sükan, tek başına oradan ayrıldı.

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