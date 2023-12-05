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ATV'nin gurur gecesi! “Altın Kelebek” ödül töreninde ATV rüzgarı esti

“Altın Kelebek” ödül töreninde ATV rüzgarı esti. Reytingleri altüst eden programların ünlü sunucuları Müge Anlı, Esra Erol ve Kenan İmirzalıoğlu farklı kategorilerde ödüllerin sahipleri oldu

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:01
ATV’nin gurur gecesi! “Altın Kelebek” ödül töreninde ATV rüzgarı esti

Altın Kelebek Ödülleri'nin geçtiğimiz gün 49'uncusu düzenlendi. Ünlü isimlerin katıldığı geceyi, izleyiciler de ekranları başından anbean takip etti. ATV ve ATV'nin ilgiyle izlenilen programları ve sunucularına da ödül yağdı. Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, Altın Kelebek Ödülleri gecesine adeta damga vurdu. Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, farklı kategorilerde ödüllere layık görüldü.

ÖDÜLLERİ TOPLADILAR!
En İyi Gündüz Kuşağı Programı Ödülü Esra Erol'un sunduğu "Esra Erol"da oldu. En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nün sahibi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı ekran yüzü Müge Anlı'nın oldu. İzzet Öz ödülü ATV Programlar Müdürü'ne takdim etti. "Kim Milyoner Olmak İster" programıyla milyonları ekrana kilitleyen Kenan İmirzalıoğlu ise, En İyi Erkek Sunucu Ödülü'nün sahibi oldu.



Esra Erol
Ödül alan Erol, sosyal medyadan teşekkür etti.



Kenan İmirzalıoğlu
İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl da aynı ödüle layık görülmüştü.



Müge Anlı
Anlı, başarısının meyvesini toplamaya devam ediyor.



Özge Yağız
ATV'nin sevilen dizisi Safir dizisinin başrol oyuncularından Özge Yağız, 49. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, Yıldızı Parlayan Oyuncu Ödülünün sahibi oldu.




Özlem Yıldız
Siyah ve Sade bir kıyafet tercih eden Özlem Yıldız, oldukça zarifti.



Sıla Türkoğlu
24 yaşındaki Türkoğlu, son dönemde yıldızı parlayan isimler Altın Kelabek arasında...



Çağla Şıkel
Altın Kelabek arasında... Ödül Töreni'nin sunuculuğu yapan Şıkel, şık tarzı ve düzgün fiziğiyle büyüledi.



Yağmur Tanrısevsin
Beyazlar içinde galaya katılan ve meraklı gözleri üzerine çeken Tanrısevsin, adeta bir melek gibiydi.



Melis Sezen
Güzel oyuncu Melis Sezen'in iddialı ve cesur kıyafeti sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.



Tülin Şahin
Ünlü manken, podyumdan fırlamış gibiydi.



Şevval Şahin
Şahin'in derin yırtmaçlı elbisesini bazıları abartılı, bazıları da çok seksi buldu.

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