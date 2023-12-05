ATV’nin gurur gecesi! “Altın Kelebek” ödül töreninde ATV rüzgarı esti

Altın Kelebek Ödülleri'nin geçtiğimiz gün 49'uncusu düzenlendi. Ünlü isimlerin katıldığı geceyi, izleyiciler de ekranları başından anbean takip etti. ATV ve ATV'nin ilgiyle izlenilen programları ve sunucularına da ödül yağdı. Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, Altın Kelebek Ödülleri gecesine adeta damga vurdu. Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, farklı kategorilerde ödüllere layık görüldü.

ÖDÜLLERİ TOPLADILAR!

En İyi Gündüz Kuşağı Programı Ödülü Esra Erol'un sunduğu "Esra Erol"da oldu. En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nün sahibi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı ekran yüzü Müge Anlı'nın oldu. İzzet Öz ödülü ATV Programlar Müdürü'ne takdim etti. "Kim Milyoner Olmak İster" programıyla milyonları ekrana kilitleyen Kenan İmirzalıoğlu ise, En İyi Erkek Sunucu Ödülü'nün sahibi oldu.