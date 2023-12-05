Hande Erçel’den evinde aynalı poz! Yeşillendi...

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medyadaki paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün ev halini paylaşan güzel oyuncu, ayna karşısında yeşiller içinde poz verdi. Sevimli dostu ile evde dinlenen Erçel'e binlerce beğeni yağdı.
CEZAYİR'İN SADIK DOSTU GELİYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur. Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler. Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir. Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister. Fakat Erman istediğini ona vermez.
BÜTÜN PARASINI VERDİ!
İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar. Ancak Cezayir'in Malkaralı'dan farklı olarak onun için canını verecek kadar sadık bir dostu vardır; Emir Gardaşov...
YENİ BİR AŞK DOĞUYOR
Altın Kafes" nefes kesici bir bölümle ekran yolculuğuna başladı. Ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapan Zeynep, okulun ilk günü işe geç kalınca tesadüfen hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı buldu. Zeynep, kardeşi Berna'nın Beyoğlu ailesinin bursuyla okumasından dolayı duyduğu minnetle Onur'a kendini tanıtırken bu konuşmaya şahit olan okul müdürü, Zeynep'in Onur'un yeğeni Kaan'ın öğretmeni olmasını sağladı. Zeynep içten içe Onur'a olan duygularından dolayı büyük bir heyecan yaşarken bir akşam Nalan'ın Zeynep'i, Onur'a gitmesine ikna etmesiyle Zeynep'in hayatı yeni bir yola girdi.