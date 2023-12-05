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Hande Erçel'den evinde aynalı poz! Yeşillendi...

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz gün ev halini paylaşarak ayna karşısında yeşiller içinde poz verdi. İşte sziler için derlediğimiz 5 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:01
Hande Erçel’den evinde aynalı poz! Yeşillendi...

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medyadaki paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün ev halini paylaşan güzel oyuncu, ayna karşısında yeşiller içinde poz verdi. Sevimli dostu ile evde dinlenen Erçel'e binlerce beğeni yağdı.


CEZAYİR'İN SADIK DOSTU GELİYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur. Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler. Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir. Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister. Fakat Erman istediğini ona vermez.

BÜTÜN PARASINI VERDİ!
İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar. Ancak Cezayir'in Malkaralı'dan farklı olarak onun için canını verecek kadar sadık bir dostu vardır; Emir Gardaşov...



YENİ BİR AŞK DOĞUYOR
Altın Kafes" nefes kesici bir bölümle ekran yolculuğuna başladı. Ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapan Zeynep, okulun ilk günü işe geç kalınca tesadüfen hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı buldu. Zeynep, kardeşi Berna'nın Beyoğlu ailesinin bursuyla okumasından dolayı duyduğu minnetle Onur'a kendini tanıtırken bu konuşmaya şahit olan okul müdürü, Zeynep'in Onur'un yeğeni Kaan'ın öğretmeni olmasını sağladı. Zeynep içten içe Onur'a olan duygularından dolayı büyük bir heyecan yaşarken bir akşam Nalan'ın Zeynep'i, Onur'a gitmesine ikna etmesiyle Zeynep'in hayatı yeni bir yola girdi.




İMPARATOR ETKİSİ
İmparator İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz akşam Ankara'da sevenleriyle bir araya geldi. Mekanın hıncahınç dolduğu gece de ünlü sanatçı, kalabalık orkestrası ve hitleriyle Ankara'yı salladı. Müziğin dev ismi, kimi zaman duygulandırdı kimi zaman da hareketli türküleriyle dinleyicilerini ayağa kaldırdı.



LONDRA'DA SÜRPRİZ!
İş dünyasının tanınmış simalarından Ayhan Çarıkçılar lise eğitimi için Londra'da okuyan oğlu Eren'in yanına gitti. Oğlu ile hasret gideren Ayhan Çarıkçılar ve eşi Ebru Çarıkçılar'la küçük bir tatil kaçamağı da yapmayı ihmal etmedi. Ayhan Çarıkçılar'ın doğum günü Londra seyahatine denk gelince, eşi sürpriz yaparak Londra'nın ünlü bir restoranında kutlama düzenledi.




SİYAHLAR İÇİNDE İÇİNDE
Jess Molho, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Bir restoranda öğlen yemeği yiyen başarılı sunucu, "Demet Akalın ile birlikte yeni bir programa başladık. Şu sıralar çok yoğunum" dedi. Molho'nun siyahlar içindeki tarzı ise beğeni topladı.



NAZARA GELDİ!
Geçtiğimiz gün bir davete katılan Bensu Soral, güzelliği ile göz oldurdu. Kıyafetinin altına şık bir topuklu yerine bir bot tercih eden güzel oyuncu, "Ayağımda bir problem var. Önemli bir şey değil ama 2 haftadır evde yatıyorum. Bu sıralar sağlık ile sınanıyorum" ifadelerini kullandı.



ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Murat Cemcir, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, akşam saatlerinde geldiği AVM'de uzun süre alışveriş yaptı. Daha sonra meydan katında bulunan bir restorana gidip yorgunluk kahvesi içen Cemcir, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra oradan ayrıldı.

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