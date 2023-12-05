Hande Erçel’den evinde aynalı poz! Yeşillendi...

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel , sosyal medyadaki paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün ev halini paylaşan güzel oyuncu, ayna karşısında yeşiller içinde poz verdi. Sevimli dostu ile evde dinlenen Erçel'e binlerce beğeni yağdı.



CEZAYİR'İN SADIK DOSTU GELİYOR!

"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur. Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler. Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir. Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister. Fakat Erman istediğini ona vermez.

BÜTÜN PARASINI VERDİ!

İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar. Ancak Cezayir'in Malkaralı'dan farklı olarak onun için canını verecek kadar sadık bir dostu vardır; Emir Gardaşov...