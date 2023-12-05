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Aşk karmaşası sürüyor! Kerem Bursin, Hadise’yle ilgili çıkan aşk iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu

Kerem Bürsin son zamanlarda adının aşk iddialarına karıştığı Hadise hakkında ilk kez konuştu. Yakışıklı oyuncu, “Hadise’yi severim ama maalesef aramızda bir şey yok” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:02
Aşk karmaşası sürüyor! Kerem Bursin, Hadise’yle ilgili çıkan aşk iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu

Son dönemlerde sosyal medyada yer alan, "Hadise ve Kerem Bürsin aşk yaşıyor" haberleri herkesi heyecanlandırmıştı. Bir süredir yankılanan bu haber sonrası iki taraftan da bir açıklama gelmemişti. Hem Bürsin hem de Hadise bir süredir sessizdi.


Hatta ikilinin 3 aydır gizli gizli görüştükleri ve birlikteliklerini sakladıkları iddia ediliyordu. Dedikodular almış başına giderken, Kerem Bürsin önceki gün bir davette ortaya çıktı.

AŞK YOK!
Dizideki partneri Hafsanur Sancaktutan ile Altın Kelebek gecesine katılan Bürsin, gazetecilerle bir süre sohbet etti. Muhabirlerin, "Hadise ile aranızda aşk var mı? sorusunu yanıtlayan yakışıklı oyuncu, "Hadise'yi severim ve çok saygı duyarım. Maalesef aramızda öyle bir şey yok" diyerek dedikoduların önüne geçmek istedi.

KANKADAN SEVGİLİ OLUR MU?
Eski partneri Sancaktutan ile de ilişki yaşadıkları iddia edilen Bürsin, "Çok yakın arkadaşız" demişti. Bürsin, "Kankadan sevgili olur mu?" sorusu üzerine gülerek rol arkadaşına dönüp, "Hafsa öyle bir şey olur mu?" dedikten sonra, "Bence benim bu konuyla ilgili ne düşündüğüm çok önemli değil ama her şey mümkün" cevabını verdi. Genç oyuncu ise, "Yani yılların arkadaşı ise olmaz bence" diye cevap verdi.

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