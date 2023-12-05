Aşk karmaşası sürüyor! Kerem Bursin, Hadise’yle ilgili çıkan aşk iddiaları ile ilgili ilk kez konuştu

KANKADAN SEVGİLİ OLUR MU?

Eski partneri Sancaktutan ile de ilişki yaşadıkları iddia edilen Bürsin, "Çok yakın arkadaşız" demişti. Bürsin, "Kankadan sevgili olur mu?" sorusu üzerine gülerek rol arkadaşına dönüp, "Hafsa öyle bir şey olur mu?" dedikten sonra, "Bence benim bu konuyla ilgili ne düşündüğüm çok önemli değil ama her şey mümkün" cevabını verdi. Genç oyuncu ise, "Yani yılların arkadaşı ise olmaz bence" diye cevap verdi.

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