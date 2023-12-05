Arda Turan 'ın eşi aynı zamanda sosyetenin tanınan ismi Aslıhan Doğan , Youtube dünyasına girdiğinden beri adını daha büyük kitlelere duyurdu. Ailesiyle ve çocuklarıyla sık sık videolar paylaşan Doğan, son yıllarda zarif ve samimi tavırlarıyla oldukça beğeniliyor.

Asil ve Hamza adında iki oğlu olan çift, mutlu aile pozlarını da yayınlamaktan bir an olsun geri durmuyorlar. Arda Turan önceki gün eşi Aslıhan Doğan'ın doğum gününü romantik paylaşımıyla kutladı. Turan paylaşımına, "Benim güzel karım! Lalipliler ve ben seni çok seviyoruz. Nice senelere..." notunu da ekledi.