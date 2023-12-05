Nagihan Karadere’nin kardeşinden şoke eden sözler! ’Evlatlıktan reddedildi’

Survıvor'daki performansıyla adından söz ettiren ve yaşadığı sert tartışmalarla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere , bu sene de All Star 'da yer alacak. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Karadere, o anlarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyordu. Tam motive şekilde kendini hazırlamaya çalışan Karadere'ye, kardeşinden şok bir hamle geldi.





Sosyal medya hesabından bir gönderi yayınlayan Fehmi Karadere, Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için anne ve babasının mahkemeye başvurduğunu iddia etti. Fehmi Karadere'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'BİZİ ÜÇ KURUŞA SATAN'

"Ben ve ailem olarak; Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup, adli makamlarca görüşülüp anne ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurulmuştur. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı, hukuku kalmamıştır."



Öte yandan Fehmi Karadere'nin isim vermeden "Bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veririz" mesajı da dikkat çekti. Nagihan Karadere ise çok konuşulan paylaşımlara dair henüz bir açıklamada bulunmadı.