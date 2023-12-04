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Tuvana Türkay ile yaşadığı aşkla gündem olan İzzet Antebi çapkınlık turunda! Gizemli bir kadınla fena yakalandı

Yaşadığı sansasyonel aşklarla adından sıkça söz ettiren iş insanı İzzet Antebi, geçtiğimiz gün fena yakalandı. Gizemli bir kadın ile görüntülenen Antebi, adeta kaçacak yer aradı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Tuvana Türkay ile yaşadığı aşkla gündem olan İzzet Antebi çapkınlık turunda! Gizemli bir kadınla fena yakalandı

Oyuncu Tuvana Türkay ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen sosyetik iş insanı İzzet Antebi, önceki gece Bebek'te yeni sevgilisi ile araç içerisinde görüntülendi. Sıkışan trafikte flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, kısa süreli panik yaşadı.

Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan ikilinin, yüzlerindeki gerginlik ise dikkatlerden kaçmadı.

Trafiğin açılmasını fırsat bilen Antebi, gaza basarak hızlıca oradan uzaklaştı. İş insanı birkaç ay önce de, Aslı Turanlı ile de bir birliktelik yaşamış ve Turanlı'yı yol ortasında Vip aracından indirerek gündeme gelmişti.

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