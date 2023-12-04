Oyuncu Tuvana Türkay ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen sosyetik iş insanı İzzet Antebi , önceki gece Bebek'te yeni sevgilisi ile araç içerisinde görüntülendi. Sıkışan trafikte flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, kısa süreli panik yaşadı.

Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan ikilinin, yüzlerindeki gerginlik ise dikkatlerden kaçmadı.

Trafiğin açılmasını fırsat bilen Antebi, gaza basarak hızlıca oradan uzaklaştı. İş insanı birkaç ay önce de, Aslı Turanlı ile de bir birliktelik yaşamış ve Turanlı'yı yol ortasında Vip aracından indirerek gündeme gelmişti.