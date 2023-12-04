Magazin dünyasının çapkın ismi Umut Evirgen 5 ay önce gönlünü kaptırdığı Alina Boz'la sade bir törenle evlendi. Önceki akşam 90 kişilik bir törenle Emirgan'daki Halas 71 adlı teknede dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Törende Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını "Allah sizi bir yastıkta kocatsın" diyerek Boz'a verdi.