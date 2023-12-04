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Mutlu son! Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi: Çifti, ünlü isimler yalnız bırakmadı

Alina Boz ve Umut Evirgen sonunda muradına erdi. Önceki gün bir teknede evlenen çifti, ünlü isimler yalnız bırakmadı. Şık ve sade bir gelinlik tercih eden Boz, güzelliğiyle göz doldurdu.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Mutlu son! Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi: Çifti, ünlü isimler yalnız bırakmadı

Magazin dünyasının çapkın ismi Umut Evirgen 5 ay önce gönlünü kaptırdığı Alina Boz'la sade bir törenle evlendi. Önceki akşam 90 kişilik bir törenle Emirgan'daki Halas 71 adlı teknede dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Törende Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını "Allah sizi bir yastıkta kocatsın" diyerek Boz'a verdi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ!
Son derece sade bir gelinlik tercih eden Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı. Törende Alina Boz ünlü bir marka gelinlik giyerken Umut Evirgen özel dikim smokin giydi. Misafirler Somer Şef'in özel olarak hazırladığı menü eşliğinde yemek yedi. Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Kubilay Aka, Bensu Soral, Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya, Ali Atay, Berrak Tüzünataç gibi ünlü isimler akın etti.

SERENAY FENA BOZULDU!
Her yerde bu evlilik konuşulurken Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan gelen paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Ruj sürerken paylaşım yapan Sarıkaya, "Dünya yanarken ben" notunu ekledi. Sosyal medyadaki herkes, "Nispet mi yapıyor?" yorumları yaptı.

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