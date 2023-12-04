Önceki akşam oyuncu arkadaşı Mahir İpek ile birlikte Cihangir'de bir mekanda oturup sohbet eden İrem Sak ilerleyen saatlerde hava iyice bozunca İpek ile mekan dışına çıkarak, ''Arkadaşlar siz daha fazla beklemeyin biz biraz daha oturacağız, soracağınız varsa cevaplayalım'' dedi.





"Özel hayatınızda sevgiliniz Furkan Korkmaz'a da bu ödünü veriyor musunuz?'' sorusuna Sak şöyle cevap verdi: "Hayır burada karşılıklı saygı sevgi var o başka bir konu, bu konunun nereye geleceğini çok iyi biliyorum. Evlilik sormayın, ikimizin de bildiği bir konu değil, o yüzden Allah bilir"