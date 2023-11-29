Gazetecilerin, "Aldığınız 10 milyon liralık ücret çok konuşuldu. Bunu bir de sizden duyabilir miyiz?" sorusuna, Dere, "Çok ayıp... Böyle şeyler konuşulmaz. Bu ücret konusuyla ilgili rakam veya başka bir şey söylemek doğru olmaz'' dedi. Şahsiyet dizi ile ilgili soruları da yanıtlayan Dere, "O günde biraz gerginlik oldu. Birbirimizi yanlış anladık" şeklinde konuştu.

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