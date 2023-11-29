Hadise eski aşklarından dem vurdu: "Hadise onlara ağır geliyor ve taşıyamıyorlar"

Şarkıcı Hadise Açıkgöz, bir YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü popçu, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Hadise, "Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:







"Bir kere Hadise çok sadık bir kadın. Oradan vuramazlar beni. Yani bir ilişkideysem hakikaten tüm ilgim o kişidedir. Ama tabii işime çok aşığım. Ben olsam Hadise'den ayrılmam. Hadise güzel kadın valla. Evet işim önemli ama ilişkime değer veriyorsam çok güzel bir denge kuruyorum ve o erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim. Ama o da buna hazır olmalı. Hazır değilse ben bunu yapamam. Ama hazırsa ona hem dünyaları veririm hem de her şeyi yaparım."