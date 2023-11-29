Hadise eski aşklarından dem vurdu: "Hadise onlara ağır geliyor ve taşıyamıyorlar"

Şarkıcı Hadise Açıkgöz, bir YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü popçu, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Hadise, "Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:
Şarkıcı Hadise Açıkgöz, bir YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü popçu, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Hadise, "Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:
"Bir kere Hadise çok sadık bir kadın. Oradan vuramazlar beni. Yani bir ilişkideysem hakikaten tüm ilgim o kişidedir. Ama tabii işime çok aşığım. Ben olsam Hadise'den ayrılmam. Hadise güzel kadın valla. Evet işim önemli ama ilişkime değer veriyorsam çok güzel bir denge kuruyorum ve o erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim. Ama o da buna hazır olmalı. Hazır değilse ben bunu yapamam. Ama hazırsa ona hem dünyaları veririm hem de her şeyi yaparım."
ERKEĞİN GURURU VAR!
Güzel şarkıcı, buna hazır olan bir sürü insan olabileceği yorumu üzerine ise şunları söyledi: "Hazır olduklarını düşünüyorlar. Hadise gibi bir ismi taşıyabileceklerini düşünüyorlar ilk etapta. Sonra bu kadın, o kişiye ağır geliyor. İsmiyle, şöhretiyle, yaşadığı hayatla... Anlatabiliyor muyum? Geri çekiliyorlar. Ama bunu açık açık söyleyemiyorlar, erkeğin gururu vardır. 'Hadise ben seni taşıyamıyorum', bir erkek bunu söylemez. Uzaklaşır. Ya da kendilerini farklı gösteriyorlar başta, kahraman gibi gösterip seni kendisine bağlıyor; sonra birden gerçek kimliği ortaya çıkıyor. İşte o zaman da Hadise onlara 'bay bay' diyor"