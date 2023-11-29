Umut Evirgen ve Alina Boz çiftine Somer şeften büyük jest! Düğüne özel bir yemek listesi hazırlayacak

5 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen çifti evlilik kararı aldı. İki ünlü isim 2 Aralık Cumartesi günü nikah masasına oturacak.
5 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen çifti evlilik kararı aldı. İki ünlü isim 2 Aralık Cumartesi günü nikah masasına oturacak.
90 kişilik düğün sonrası Umut Evirgen'in mekanında after parti yapılacak. Gelinlik ve yüzüğü Paris'ten alan çiftin düğün yemeklerini de özel bir isim yapacak. Ünlü şef Somer Sivrioğlu aynı zamanda ortağı olan Umut Evirgen'e jest yapacak ve düğüne özel bir menü hazırlayacak.
ŞAHİTLER BELLİ DEĞİL!
Henüz nikah şahitlerine karar vermeyen çift Paris tatilinden döndükten sonra bir organizasyon şirketiyle anlaştı ve davetli listesini belirledi. Sade bir davetiye hazırlatan çiftin şahitlerini arkadaşları arasından seçeceği öğrenildi.
Umut Evirgen'in babası iş insanı Kemal Evirgen ve annesi Ahu Evirgen'in müstakbel gelinleri Alina Boz'u çok sevdiği ve düğün içinde sabırsızlandıkları konuşuluyor.