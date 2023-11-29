Umut Evirgen ve Alina Boz çiftine Somer şeften büyük jest! Düğüne özel bir yemek listesi hazırlayacak







90 kişilik düğün sonrası Umut Evirgen'in mekanında after parti yapılacak. Gelinlik ve yüzüğü Paris'ten alan çiftin düğün yemeklerini de özel bir isim yapacak. Ünlü şef Somer Sivrioğlu aynı zamanda ortağı olan Umut Evirgen'e jest yapacak ve düğüne özel bir menü hazırlayacak.