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Büyük bir sürprize imza attılar: İbrahim Selim ve Daye Ay çiftinden evliliğe ilk adım!

Üç ay önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan İbrahim Selim ve Daye Ay, sosyal medya hesaplarından nişanlandıklarını duyurarak büyük bir sürprize imza attı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:00
Büyük bir sürprize imza attılar: İbrahim Selim ve Daye Ay çiftinden evliliğe ilk adım!

İbrahim Selim, bir dönem Selin Şekerci ile aşk yaşamış ve yaklaşık 7 ay süren ilişkileri sene başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti. Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti. Selim ise, "Birbirimize vakit ayıramadık" açıklamasını yapmıştı.



NİŞANLANDILAR
Şekerci'den ayrıldıktan sonra bir süre hayatını kimseyi almayan Selim, aşk orucunu Daye Ay ile bozmuştu. Selim ile Ay, evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili, geçtiğimiz gün nişan yüzüklerini taktı. Objektif karşısında alyanslarıyla poz veren çifte tebrik mesajları yağdı.

KAPADOKYA'DA MUTLU!
Dizi çekimlerinden dolayı Kapadokya'ya yerleşen İpek Tuzcuoğlu, fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. Tuzcuoğlu, ''İstanbul'a sadece oyunculuk dersleri vermek için ayda sadece iki gün gelme fırsatım oluyor. Şehir dışı projeleri açıkçası çok seviyorum. İstanbul'un kaosundan uzaklaşıp Kapadokya'da olmak ruhumu çok besliyor" dedi.

YENİ ALBÜM YOLDA
Koray Avcı, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp uzun süre alışveriş yapan başarılı şarkıcı, "Çalışmalara devam ediyoruz. Bomba gibi yeni albüm geliyor, herkesin nefesi kesilecek" ifadelerini kullandı. Avcı, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



ALIŞVERİŞ ZAMANI!
Türk spor ve medya dünyasının tanınmış ismi Erman Toroğlu ve eşi Ezgi Yavuz, geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülendi. Son günlerde "Black Friday" indirimleri sebebi ile AVM'lere akın edenler arasına giren ünlü çift, "Biz de herkes gibi alışveriş yapacağız sonra da yemek yeriz" dedi.

YILANLAR YANIMIZDA
Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sali, siyah elbisesi ve yılan şeklindeki küpeleriyle dikkat çekti. Güzel sanatçı küpelerinin sorulması üzerine, "Yılanlar bu kadar yanı başımızda işte" diyerek esprili bir cevap verdi. Basın mensuplarının, son dönemde tekrardan gündem olan, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna cevap veren Sali, "Biz hep sevgiliyiz. Evlilik kurumunda da sevgili gibiyiz. Aşkımız hep ateşli, hep tutkulu, hep yüksek" dedi.



KRİTERİNİ AÇIKLADI!
Ece Gürsel önceki gün bir defilede podyuma çıktı. Defilede sergilediği performans ile göz dolduran 41 yaşındaki Gürsel, defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü manken, "Aradığınız eş kriteri nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi, "Mesleğimde 26. yılıma giriyorum. Dile kolay 15 yaşımdan beri podyumdayım. Formumu çalışmaya borçluyum. 7 gün seyahatte olduğum için özel hayatım çok zor. Bunu kaldıracak biri olması lazım. Bu yaştan sonra işime ve bana saygı gösterecek birisi varsa tamamdır"

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