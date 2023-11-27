Büyük bir sürprize imza attılar: İbrahim Selim ve Daye Ay çiftinden evliliğe ilk adım!

YENİ ALBÜM YOLDA

Koray Avcı, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp uzun süre alışveriş yapan başarılı şarkıcı, "Çalışmalara devam ediyoruz. Bomba gibi yeni albüm geliyor, herkesin nefesi kesilecek" ifadelerini kullandı. Avcı, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.





ALIŞVERİŞ ZAMANI!

Türk spor ve medya dünyasının tanınmış ismi Erman Toroğlu ve eşi Ezgi Yavuz, geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülendi. Son günlerde "Black Friday" indirimleri sebebi ile AVM'lere akın edenler arasına giren ünlü çift, "Biz de herkes gibi alışveriş yapacağız sonra da yemek yeriz" dedi.

YILANLAR YANIMIZDA

Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sali, siyah elbisesi ve yılan şeklindeki küpeleriyle dikkat çekti. Güzel sanatçı küpelerinin sorulması üzerine, "Yılanlar bu kadar yanı başımızda işte" diyerek esprili bir cevap verdi. Basın mensuplarının, son dönemde tekrardan gündem olan, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna cevap veren Sali, "Biz hep sevgiliyiz. Evlilik kurumunda da sevgili gibiyiz. Aşkımız hep ateşli, hep tutkulu, hep yüksek" dedi.





KRİTERİNİ AÇIKLADI!

Ece Gürsel önceki gün bir defilede podyuma çıktı. Defilede sergilediği performans ile göz dolduran 41 yaşındaki Gürsel, defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü manken, "Aradığınız eş kriteri nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi, "Mesleğimde 26. yılıma giriyorum. Dile kolay 15 yaşımdan beri podyumdayım. Formumu çalışmaya borçluyum. 7 gün seyahatte olduğum için özel hayatım çok zor. Bunu kaldıracak biri olması lazım. Bu yaştan sonra işime ve bana saygı gösterecek birisi varsa tamamdır" TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN