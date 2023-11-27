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Önce aşk sonra maç: Lucas Torreira ve Devrim Özkan yeşil sahada böyle aşka geldi

Galatasaraylı Lucas Torreira, önceki gün oynadıkları Alanyaspor maçı öncesi sevgilisi Devrim Özkan’la görüntülü konuştu. Yeşil zeminde Özkan’la aşk tazeleyen Torreira’nın ağzı kulaklarındaydı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:03
Önce aşk sonra maç: Lucas Torreira ve Devrim Özkan yeşil sahada böyle aşka geldi

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan aşklarıyla gündemden düşmüyor. Aşkları doludizgin devam eden çiftten Torrerira yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan'ın kendisini öperken verdiği pozu paylaşıp, "Seni seviyorum" notunu düşerek aşkını ilan etmişti.

"HANIMCI ÇIKTI"
Devrim Özkan'a olan aşkını her fırsatta haykıran yıldız futbolcu bu kez sahada maç öncesi fena yakalandı. Yıldız futbolcu Alanyaspor maçı öncesi zemini kontrol etmek için sahaya çıktığı sırada sevgilisi Özkan'ı görüntülü aradı. Torreira ve Özkan'ın bu anları sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Torreira ve Özkan'ın bu anları sosyal medyada "Adam hanımcı çıktı", "Şans meleğini aramış", "Sevgili duası diye bir şey var" ve "Deli gibi kıskandık" yorumlarına sebep oldu.

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