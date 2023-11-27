Önce aşk sonra maç: Lucas Torreira ve Devrim Özkan yeşil sahada böyle aşka geldi

Torreira ve Özkan'ın bu anları sosyal medyada "Adam hanımcı çıktı", "Şans meleğini aramış", "Sevgili duası diye bir şey var" ve "Deli gibi kıskandık" yorumlarına sebep oldu.

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