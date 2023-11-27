Alina Boz ve Umut Evirgen’in nikahına geri sayım! Detaylar belli oldu





KURUÇEŞME'NİN YENİ İNCİSİ

Son dönemin popüler mekanları arasına katılan Kuruçeşme Mezzenna, dekorasyonu ve menü çeşitliliği ile dikkat çekiyor. İşletmesini Mehmet Uğur Deveci'nin yaptığı mekan müzikleri, mezeleri, et çeşitliliği ve lezzeti ile ön planda... Adana, Urfa kebap, kuzu şiş ve çiğ köfte gibi klasiklerin yanı sıra kolay kolay bulamayacağınız Mezzena spesiyallerini muhakkak deneyin derim. Mehmet Uğur Deveci, Kuruçeşme Mezzenna'yı kısa sürede popüler mekanlar arasına soktu diyebilirim. Biliyorsunuz bazı işletmeciler Nusr-et, Ahm-et, Sam-et , Fikr-et gibi isimler koyup restoran açıyor. Ben ismi uygun olmasına rağmen Mehm-et yapmayan Mehmet Uğur Deveci'yi bizi bu isim zulmünden kurtardığı için de ayrı bir teşekkür ederim...





BU İSME DİKKAT EDİN!

Sosyal medya da paylaşımları ile dikkat çeken 10 parmağında 10 marifet olan bir isim, Selen Tuncer... Şarkıcılığının yanı sıra resim yapan, söz ve besteler yazan, spor eğitmenliği gibi birçok iş kolunda olan güzel şarkıcı, en son Ezel dizisinin müziğine yazdığı şarkı sözleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Şimdilerde albüm çalışmalarında olan ve birçok sanatçı ile iş birliği içinde olan Selen Tuncer'in adını gelecekteki müzik piyasasında daha çok duyacaksınız. Benden söylemesi...





MEKANCI OLDU!

POP müziğin önemli isimlerinden Murat Dalkılıç da mekan açan sanatçıların arasına katıldı. Daha önce birkaç kez bu işe girmiş olsa da istediği başarıyı yakalayamayan Murat Dalkılıç'ın, bu kez sağlam adımlarla ilerlediğini duydum. Suadiye'de Lineup isimli mekanında sanatçı dostlarının yanı sıra yeni keşiflere de yer verecekmiş Murat Dalkılıç... Çok iyi bir işletme ekibi kurduğu konuşulan Dalkılıç'a yeni işinde başarılar diliyorum.





MİLYON DOLARLIK YATIRIM

2017 yılında kurduğu "Mardini" markası ile kozmetik işine giren Berdan Mardini, 7 yıl sonra ilk ürünlerini geçtiğimiz gün tanıttı. Mardin'e neredeyse milyonlarca dolarlık yatırım yapan ve köyünde herkesi iş sahibi yapan Berdan Mardini, 100'e yakın ürünü ile büyük bir işe girmiş oldu. Neredeyse yıllardır sahnelerden kazandığı parayı köyüne yatırıp yapıp istihdam sağlayan Berdan Mardini'nin bu durumu ile gurur duymamak elde değil. Köyden şehre göçü tam tersine çevirip şehirden köye insanları geri getiren bir yatırıma imza attı. Ben bu hareketinden dolayı ilk ürününü satın alacak müşterilerinden biri olacağımı söylemek isterim... Mezopotamya'nın bağrından çıkan bu "Mardini" markasına sahip çıkmamız gerekiyor... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN