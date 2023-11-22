En baba mutluluk! Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu cephesinden müjdeli haber geldi. Hakan ve Sinem Çalhanoğlu çifti, üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu cephesinden müjdeli haber geldi. Hakan ve Sinem Çalhanoğlu çifti, üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
2017 yılında dünya evine giren Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu, bir dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, kötü günleri geride bıraktı. Liya ve Ayaz adında iki çocukları bulunan Çalhanoğlu çifti, üçüncü çocuklarını kucağına aldı.
ÇOCUĞUYLA İLK POZ
Minik oğlu Asil Can ile birlikte ilk kez poz veren Hakan Çalhanoğlu, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü futbolcu, gönderisine nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takım arkadaşları da, bir video çekerek yıldız futbolcuyu tebrik etti.