En baba mutluluk! Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu cephesinden müjdeli haber geldi. Hakan ve Sinem Çalhanoğlu çifti, üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.







2017 yılında dünya evine giren Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu, bir dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, kötü günleri geride bıraktı. Liya ve Ayaz adında iki çocukları bulunan Çalhanoğlu çifti, üçüncü çocuklarını kucağına aldı.