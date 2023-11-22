2023’ün en iyilerine ATV damgası! ATV’nin program ve oyuncularına ödül yağdı

Golden Palm Award Ödülleri, önceki akşam Zincirlikuyu'da bulunan bir otelde çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti.
Golden Palm Award Ödülleri, önceki akşam Zincirlikuyu'da bulunan bir otelde çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti.
Gecede atv dizi ve programlarına ise ödül yağdı. Ünlü manken Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in sunduğu gecede ödüller halk oylamasıyla belirlendi.
Cumartesi akşamları ekranlara gelen, 4. sezonunda da izleyicinin kalbine taht kuran Kardeşlerim Dizisi Yılın Dram ve Gençlik Dizisi ödülüne layık görüldü.
Dizinin başrol oyuncuları Bilal Yiğit Koçak, Yılın Dram Dizi Oyuncusu, Lizge Cömert, Yılın Çıkış Yapan Kadın Dizi Oyuncusu ödülünü aldı.
Gündemi belirleyen atv Ana Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir, 'Yılın Erkek Haber Sunucusu' ödülünü alırken, Derya Taşbaşı'nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına toplayan 'Mutfak Bahane' isimli program ise 'Yılın Yarışma Programı' seçildi.
ERGEN'E ANLAMLI ÖDÜL
Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Gülben Ergen 2010'da başlattığı Çocuklar Gülsün Diye kampanyasını devam ettirmiş, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ni kurmuştu. 12 yıldır faaliyetlerine devam eden dernek, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Çocuklar Gülsün Diye Derneği ve Gülben Ergen anlamlı bir ödüle layık görüldü.
model Şevval Şahin gecede En İyi Manken ödülünün sahibi oldu.