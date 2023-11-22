2023’ün en iyilerine ATV damgası! ATV’nin program ve oyuncularına ödül yağdı

Gündemi belirleyen atv Ana Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir , 'Yılın Erkek Haber Sunucusu' ödülünü alırken, Derya Taşbaşı'nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına toplayan 'Mutfak Bahane' isimli program ise 'Yılın Yarışma Programı' seçildi.



ERGEN'E ANLAMLI ÖDÜL

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Gülben Ergen 2010'da başlattığı Çocuklar Gülsün Diye kampanyasını devam ettirmiş, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ni kurmuştu. 12 yıldır faaliyetlerine devam eden dernek, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Çocuklar Gülsün Diye Derneği ve Gülben Ergen anlamlı bir ödüle layık görüldü.