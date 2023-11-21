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Sinem Kobal oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlattı! Oyuncuyu bakın kim keşfetmiş?

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Sinem Kobal, anneliğini ve oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlattı. Kobal’ı keşfeden ise Haldun Dormen olmuş.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:04
Sinem Kobal oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlattı! Oyuncuyu bakın kim keşfetmiş?

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster"in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.


Uzun zamandır ekranlarda olmayan Kobal, kızlarını büyütmeyi tercih etmişti.

'ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'
Çocuklarını biraz büyüten güzel oyuncu, ekranlara dönmek için yeşil ışık yakmıştı. Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan Kobal, kariyerinin başlangıç dönemini ve anneliği bir dergiye anlattı. Güzel oyuncu çocuklarının hayatına nasıl renk kattığını şu sözlerle ifade etti: "Her gün aile olmanın tecrübesine ve heyecanına gözümü açıyorum. Kendime zaman ayırıyorum, kızlarımla birlikte çok şey öğreniyorum. Her gün sürprizli yeni bir macera... Zor oluyor ama çocuklarımızı sosyal medyadan uzak tutuyoruz."




'ANNEMLER ŞOK OLDU'
Oyunculuk hayatına nasıl başladığını da anlatan Kobal, "Çocuk hevesi diye ciddiye almadıkları bir dönemde dizi seçmelerinde Haldun Dormen beni keşfetti ve bana inandı. Hayatıma dokunup sahne tozunu yutmamı sağladı. 13 yaşımda bir oyunculuk ajansına fotoğrafımı göndermiştim. Üç ay sonra 'Dadı' dizisinin seçmeleri için aradıklarında annemler şok oldu" dedi.


İmirzalıoğlu ve Kobal evliliği magazin basınında parmakla gösteriliyor.

Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri dönmüştü.

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