İkinci kez hamile! Azra Akın müjdeli haberi duyurdu







Eşi Atakan Koru'yla birlikte bebek haberini alınca yaşadıkları sevinci anlatan tescilli güzel, "Kendimizi çok şanslı hissettik ve şükrettik. Ağustos ayında ailecek çıktığımız yaz tatilinde aldım haberi. Hemen bütün aileye açıklama heyecanı hissettim" dedi.

Hamileliğinin 4. ayında olduğu için bebeğin cinsiyetinin belli olduğunu söyleyen Akın, 'Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Azra Akın, hamilelik süreci ve sağlık durumu için ise şunları söyledi: "Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim. İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim."