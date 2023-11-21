Şevval Sam’dan samimi açıklamalar: Sahnesiz yaşayamam

İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazinde yer alıyor. Bir süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ünlü isim, bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Sarı saçlarından vazgeçen Erbil, saçlarını koyu renge boyattı.
KAİNAT GÜZELİ
Mıss Universe 2023 güzellik yarışmasının galibi Nikaragua'dan Sheynnis Palacios oldu. Palacios, bu prestijli unvanı kazanarak ülkesini uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı. Kainat Güzeli seçilen Palacios'a tacını bir önceki yılın kazananı ABD'den R'Bonney Gabriel taktı.
KEMENÇE ŞOV
Ekin Uzunlar, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Kemençesi ile Game Of Thrones, Fredy Mercury ve birçok yabancı şarkının melodisini çalan şarkıcı, alkış yağmuruna tutuldu. Muhabirlerin, "Kemençe ile bu tarz yabancı müzikleri çalmanız tepkilere yol açıyor mu?" sorusuna Uzunlar, "Evet bazı kesimlerden tepki geliyor ama çok iyi yorumlar da geliyor. İnsanların algısını yavaş yavaş kırmaya başladık. Müzik evrensel bir şey herkese hitap edebiliyor" dedi.
İTİRAF ETTİ!
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma iddiasıyla açılan davada suçlamaları kabul ederek anlaşmaya vardı. Barselona İl Mahkemesinde önceki gün başlayan davaya gelen Shakira'yı kalabalık bir basın grubu takip etti. 2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira, 2,9 milyon Euro ceza ödemeyi kabul etti.
CEZAYİR'E KARŞI İSYAN BAYRAĞI!
ATV'NiN sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister. Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.
AMBARGO KALKACAK MI?
Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar. Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır. İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler. Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.
MİLYONLUK GÖZYAŞLARI
Kübra Can, yeni teklisi 'Gözyaşlarım Pıt'ı geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sundu. Kübra'nın yeni teklisi bir hafta da 1 milyonluk barajı aşarak müzikseverlerin beğenisini kazandı. Can, "Milyonu aşan şarkım ve müzikseverlerden gelen güzel yorumlar için mutluluk gözyaşı döküyorum" dedi.