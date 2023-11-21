Şevval Sam’dan samimi açıklamalar: Sahnesiz yaşayamam

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sam, kendisini dinlemeye gelen Kıbrıslılara büyüleyici sesi ile unutulmaz bir gece yaşattı. Kırmızı şık bir kıyafet tercih edem sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Sahnede seyirci ile de sohbet eden Sam "Son yıllarda sahnelere fazla ağırlık veremedim. Artık beni daha çok sahnede göreceksiniz" dedi. Ayrıca gazetecilerin, "Tekrar oyunculuk yapacak mısınız?" diye sorması üzerine Sam, "Ekranları şimdiden özledim. Yakında yeni projelerle geleceğim" diyerek sevenlerine müjdeyi de vermiş oldu.