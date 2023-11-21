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Şevval Sam'dan samimi açıklamalar: Sahnesiz yaşayamam

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sam, kendisini dinlemeye gelen Kıbrıslılara büyüleyici sesi ile unutulmaz bir gece yaşattı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:02
Şevval Sam’dan samimi açıklamalar: Sahnesiz yaşayamam

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sam, kendisini dinlemeye gelen Kıbrıslılara büyüleyici sesi ile unutulmaz bir gece yaşattı. Kırmızı şık bir kıyafet tercih edem sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Sahnede seyirci ile de sohbet eden Sam "Son yıllarda sahnelere fazla ağırlık veremedim. Artık beni daha çok sahnede göreceksiniz" dedi. Ayrıca gazetecilerin, "Tekrar oyunculuk yapacak mısınız?" diye sorması üzerine Sam, "Ekranları şimdiden özledim. Yakında yeni projelerle geleceğim" diyerek sevenlerine müjdeyi de vermiş oldu.



BAŞ BAŞA YEMEK!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Bebek'te görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen çift, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Ilıcalı, "Her şey yolunda. Akşam yemeği yiyeceğiz'' diyerek mekana giriş yaptı. Çiftin uyumlu hali de dikkatlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)


EFSANE GECE
Önceki gün Ankara'da bir mekanda sahne alan Muazzez Ersoy'un nostalji şöleni yaşandı. Şarkılarıyla eski gazino günlere götüren Ersoy, geçmişe özlem duyan müzikseverleri mest etti. Usta sanatçı, hareketli sahne şovu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle alkış yağmuruna tutuldu. Yıllara meydan okuyan klasiklerini art arda seslendirerek sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece armağan etti.



İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazinde yer alıyor. Bir süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ünlü isim, bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Sarı saçlarından vazgeçen Erbil, saçlarını koyu renge boyattı.



KAİNAT GÜZELİ
Mıss Universe 2023 güzellik yarışmasının galibi Nikaragua'dan Sheynnis Palacios oldu. Palacios, bu prestijli unvanı kazanarak ülkesini uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı. Kainat Güzeli seçilen Palacios'a tacını bir önceki yılın kazananı ABD'den R'Bonney Gabriel taktı.


KEMENÇE ŞOV
Ekin Uzunlar, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Kemençesi ile Game Of Thrones, Fredy Mercury ve birçok yabancı şarkının melodisini çalan şarkıcı, alkış yağmuruna tutuldu. Muhabirlerin, "Kemençe ile bu tarz yabancı müzikleri çalmanız tepkilere yol açıyor mu?" sorusuna Uzunlar, "Evet bazı kesimlerden tepki geliyor ama çok iyi yorumlar da geliyor. İnsanların algısını yavaş yavaş kırmaya başladık. Müzik evrensel bir şey herkese hitap edebiliyor" dedi.

İTİRAF ETTİ!
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma iddiasıyla açılan davada suçlamaları kabul ederek anlaşmaya vardı. Barselona İl Mahkemesinde önceki gün başlayan davaya gelen Shakira'yı kalabalık bir basın grubu takip etti. 2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira, 2,9 milyon Euro ceza ödemeyi kabul etti.


CEZAYİR'E KARŞI İSYAN BAYRAĞI!
ATV'NiN sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister. Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.

AMBARGO KALKACAK MI?
Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar. Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır. İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler. Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.


MİLYONLUK GÖZYAŞLARI
Kübra Can, yeni teklisi 'Gözyaşlarım Pıt'ı geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sundu. Kübra'nın yeni teklisi bir hafta da 1 milyonluk barajı aşarak müzikseverlerin beğenisini kazandı. Can, "Milyonu aşan şarkım ve müzikseverlerden gelen güzel yorumlar için mutluluk gözyaşı döküyorum" dedi.


MOTİVASYON FİLMİ!
2021'de lenf kanserine yakalanan ve doktorunun tavsiyesiyle setlere ara veren oyuncu Boğaç Aksoy'un, tedavi sürecinde rol aldığı kısa film Mutlak'ın prömiyeri önceki akşam Çekmeköy'de gerçekleştirildi. Aksoy, duygularını şu sözlerle açıkladı; "Çekimlerin yapıldığı sırada ikinci evre kanserdim ve aynı zamanda tedavi sürecindeydim. Doğayı yeniden yeşertebilme amacımız, benim iyileşme sürecime de motivasyon sağladı."



AYRILIK VAKTİ GELDİ!
Müzik dünyasının sevilen ismi Anıl Alan'ın yeni teklisi "Ayrılık Vakti", müzikseverlerle buluştu. Tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Son dönemde ara vermeden çıkardığı şarkılarla dikkat çeken Alan, çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

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