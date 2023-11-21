Çağla Şıkel ile Enis Arıkan’ın Dubai pozları yıktı geçti...

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.



4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Şıkel son olarak yakın arkadaşı Enis Arıkan ile Dubai pozlarını yayınladı.

