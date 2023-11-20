Milli atlet Nagihan Karadere, katılacağı yarışmaya sıkı hazırlanıyor!



MİNİ TARTIŞMA!

Güzel oyuncu Hazal Çağlar, siyah straplez mini elbisesiyle bir davete katıldı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayran bırakan oyuncu, verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, "Buralar alev aldı" ve "Çok güzelsin" yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar da "Bu kadar açık giyinmeye gerek var mı?" diyerek eleştirdi.





MACERA DOLU AMERİKA!

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal, Amerika'da aşk tazeledi. Uzun süredir birlikte tatil yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından da renkli pozlarını paylaştı. Bisikletle Amerika sokaklarını talan eden ikili, adeta etrafa mutluluk dağıttı. Melis Sandal'ın nostaljik bir arabanın önünde verdiği poz ise görülmeye değerdi. Tatilden çok sayıda paylaşım yapan çifte beğeniler de üst üste geldi.





KRALİÇE AYÇA!

Ayça Varlıer, New York'ta Broadway müzikali "Swan Lake Rock Opera"da başrol oynayarak tarihe geçiyor. Varlier, Kraliçe Şardanel karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı unvanını kazandı. "Son derece heyecanlı ve gururluyum" diyen Varlier, kültürel sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarak, Türk sanatçıların dünya sahnesindeki varlığını güçlendirdi.





KIBRIS'I FETHETTİ!

Güzel sanatçı Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluğ, "Geçtiğimiz haftalarda Harbiye Açık Hava'da ilk konserinizi verdiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Beklediğimizden daha güzel geçti. Şimdi bomba gibiyiz" dedi. 'Yansıma' şarkısı ve klibi hakkında da konuşan Uluğ "Şarkı şu an çok güzel gidiyor. Yeni bir klip de çekeceğiz yakında, buradan onun da sürprizini vereyim" dedi.