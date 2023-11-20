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Milli atlet Nagihan Karadere, katılacağı yarışmaya sıkı hazırlanıyor!

Survivor'a katılmak için gün sayan milli atlet Nagihan Karadere, All Star 2024 öncesi sıkı çalışıyor. İşte sizler için derlediğimiz 20 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Milli atlet Nagihan Karadere, katılacağı yarışmaya sıkı hazırlanıyor!

Dördüncü kez Survivor'a katılmak için gün sayan milli atlet Nagihan Karadere, All Star 2024 öncesi sıkı çalışmaya girdi.

Antrenmanlarını artırarak güç gösterileri yapan Karadere, el ve ayaklarından aldığı destekle saniyelerce havada tuttu. O anları Instagram hesabından yayınlayarak güç gösterisi yapan Karadere, rakiplerine meydan okudu.

Karadere'nin güç gösterisine sessiz kalamayan eski yarışmacı Asena Demirbağ "Maşallahın var" derken takipçileri de "Gümbür gümbür geliyorsun" ve "Bu çalışmalara hak ettiğin şampiyonluk senin olsun" yorumu yaptı.



GECEYİ AYDINLATTI
Güzel oyuncu Sedef Avcı, geçtiğimiz gün bir derginin davetine katıldı. Davette ışıl ışıl parlayan Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da nefes kesti. Gecede derin sırt dekolteli bir kıyafet tercih eden güzel oyuncu, paylaşımına ise, "Güzel bir gece" notunu düştü. Hayranları Avcı'yı beğeni yağmuruna tuttu.


MİNİ TARTIŞMA!
Güzel oyuncu Hazal Çağlar, siyah straplez mini elbisesiyle bir davete katıldı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayran bırakan oyuncu, verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, "Buralar alev aldı" ve "Çok güzelsin" yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar da "Bu kadar açık giyinmeye gerek var mı?" diyerek eleştirdi.



MACERA DOLU AMERİKA!
Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal, Amerika'da aşk tazeledi. Uzun süredir birlikte tatil yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından da renkli pozlarını paylaştı. Bisikletle Amerika sokaklarını talan eden ikili, adeta etrafa mutluluk dağıttı. Melis Sandal'ın nostaljik bir arabanın önünde verdiği poz ise görülmeye değerdi. Tatilden çok sayıda paylaşım yapan çifte beğeniler de üst üste geldi.



KRALİÇE AYÇA!
Ayça Varlıer, New York'ta Broadway müzikali "Swan Lake Rock Opera"da başrol oynayarak tarihe geçiyor. Varlier, Kraliçe Şardanel karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı unvanını kazandı. "Son derece heyecanlı ve gururluyum" diyen Varlier, kültürel sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarak, Türk sanatçıların dünya sahnesindeki varlığını güçlendirdi.



KIBRIS'I FETHETTİ!
Güzel sanatçı Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluğ, "Geçtiğimiz haftalarda Harbiye Açık Hava'da ilk konserinizi verdiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Beklediğimizden daha güzel geçti. Şimdi bomba gibiyiz" dedi. 'Yansıma' şarkısı ve klibi hakkında da konuşan Uluğ "Şarkı şu an çok güzel gidiyor. Yeni bir klip de çekeceğiz yakında, buradan onun da sürprizini vereyim" dedi.



GÖZ KAMAŞTIRDI
Acun Ilıcalı'nın kız arkadaşı Çağla Altunkaya, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde tek başına geldiği AVM'de yeni sezon ürünlerini inceleyen Altunkaya, daha sonra soluklanmak için meydan katında bulunan bir restorana geçti. Restoran çıkışı aracını almak için vale noktasına yönelen Altunkaya, doğal güzelliği ve spor şıklığı ile de göz kamaştırdı.



AİLECEK ALIŞVERİŞ
Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz gün eşi Buse Varol, çocukları Burak ve Eliz ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de mağazaları turlayıp göz gezdiren Tektaş ailesi, daha sonra bir restoranda ailecek yemek yedi. Neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çeken Alişan, çocuklarıyla yakından ilgilendi.



HER DAİM ŞIK
Şevval Sam, geçtiğimiz gün Gayrettepe'de objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların bulunduğu meydan katı olan deneyimli oyuncu, daha sonra dinlenmek için meydan katında bulunan bir restorana geçti. Burada oğlu Tarık Emir Tekin, ile buluşup öğlen yemeği yiyen başarılı oyuncu, restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.



EN ANLAMLI PROJE!
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel birbirinden değerli 10 sanatçının yer aldığı anlamlı bir albüm görücüye çıkıyor. "Emel Şenocak'tan Yıldızlı Pekiyi" isimli proje albümünün startı Ayla Çelik ile verildi. Çelik stüdyoya girdi ve sürpriz bir şarkı seslendirdi. Öğretmenler Günü'ne ithafen seslendirdiği "Nisan Yağmuru" isimli Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserini whem hocasına hem de tüm öğretmenlere armağan etti.



GÜZELLER GEÇİDİ
Moda dünyasının yakından takip ettiği 'Fashion Week International' önceki gün Beyoğlu'nda gerçekleşti. Milano Moda Haftası'nın devamı niteliğinde ilk kez Türkiye'de gerçekleşen etkinlik için 17 tasarımcı firma yer aldı. Levent Kundakcı, ''Fashion Week İnternational markasını Türkiye getirdiğim için çok mutluyum" dedi.



AVRUPA'YI SALLAYACAK!
Asiye Palu, geçtiğimiz aylarda "Ben Ne İnsanlar Gördüm" adlı şarkısıyla müzik dünyasında önemli bir çıkış yakalayarak büyük beğeni topladı. 24 Kasım'da Münih'te konserlerine start verecek olan Palu, art arda vereceği Avrupa konserleriyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.



İSTANBUL ÇIKARMASI!
Merve Özbey, iki gün üst üste İstanbul'da sahnedeydi. Geçtiğimiz akşam Etiler'de sevenleriyle buluşan Özbey, ertesi gün de Ataköy'de sahne aldı. Güzel şarkıcı iki günde giydiği, Tolga Çam imzalı 3 farklı sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı.



RENGİNİ BELLİ ETTİ!
İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenen Latin Grammy Ödülleri'nde Shakira 3 ödül birden aldı. Özellikle, "En İyi Pop Şarkısı" ödülünü, eski sevgilisi Pique'ye gönderme olarak çıkardığı şarkısıyla almayı başardı. Asıl dikkat çeken detay ise, Shakira'ya ödül verenler arasında Sergio Ramos'un olması oldu. Sosyal medya hesabından da Sergio Ramos ile çektiği fotoğrafı yayınlayan Shakira'nın hesabına, "El Clasico saha dışında da devam ediyor" yorumları yapıldı.

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