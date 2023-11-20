Yıldız futbolcu Merih Demiral, Arnavut asıllı İsviçreli fotomodel eşi Heidi Lushtaku ile sıkıntılı günleri geride bıraktı.
Yıldız futbolcu Merih Demiral, Arnavut asıllı İsviçreli fotomodel eşi Heidi Lushtaku ile sıkıntılı günleri geride bıraktı.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen milli oyuncu, eşinin Arabistan'da yaşamak istememesinden dolayı kriz yaşamıştı. Eşinin gönlünü alan Demiral, Lushtaku'yu Orta Doğu yaşam tarzına iyice alıştırdı.
UMRE ZİYARETİ!
Merih Demiral ailesiyle birlikte kutsal topraklara Umre'ye gitti. Demiral, milli maçlar nedeniyle ara verilen tatilde eşi Heidi Lushtaku ve çocuğuyla birlikte Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giderek İslam'ın önemli ibadetlerinden Umre ziyaretini gerçekleştirdi. Sosyal medyadan bol bol fotoğraf paylaşan sosyetik yenge ise , "Ruhsal yolculuk" notunu düştü.
Lushtaku, Demiral Arabistan'a transfer olmasın diye için yoğun çaba göstermişti.
Merih Demiral, sakatlığından dolayı bir süredir formasından uzak kalıyor.