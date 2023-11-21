İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin isim arayışı bitti! İkizlerine öyle bir isim vereceklerdir...

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses 'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses , 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti. Çok geçmeden Şefkatli, "Ailemiz büyüyor... Güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" diyerek müjdeyi vermişti.







İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını taşıyacak. Öte yandan İdo Tatlıses olarak bilinen şarkıcının da kimlikteki adı İbrahim Tatlıses... Yani hem babası hem kendi hem de doğacak çocuğu "İbrahim Tatlıses" ismini taşımış olacak.

