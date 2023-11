Havada aşk kokusu var! Kubilay Aka gönlünü rol arkadaşı Sahra Şaş’a kaptırdı

DUBAİ'DE 'EV'LENİYORLAR EVLENİYORLAR Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, son dönemde çok sık Dubai 'nin yolunu tutuyorlardı. Duyduğuma göre Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ ile buraya yerleşmiş. Kardeşinin yanına çok sık giden Neslişah Hanım da Dubai'yi çok sevdiğini her fırsatta söylüyormuş. En son gittiklerinde de buradaki evleri incelemiş. Eğer istedikleri gibi bir ev bulurlarsa hem kardeşine yakın olmak hem de çocuklarının eğitimi için buraya taşınacaklarmış… Zaten bu bölgede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Altan Düzyatan da çocuklarının eğitimi için bu düşünceye sıcak bakıyormuş…





Uygur Sanat Tiyatrosu ve Uygar Yapım; John Patrick'in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği Tatlı Kaçık adlı oyunu seyirciyle buluşturan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tekrar o tiyatro kokusunu tatmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat diyorum. Tarihlerini önceden not etmeyi de unutmayın…





BODY WORLDS INSIDE OUT SERGİSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!

Dünyaca ünlü "Body Worlds: Animal Inside Out – Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi" ilk kez Türkiye'ye geliyor. Filden zürafaya, keçiden yılan balığına, ahtapottan devekuşuna kadar 100'den fazla gerçek hayvan bedeninin kusursuz iç dünyasının, kaslarının, iskelet sisteminin ve damarlarının sanatsal bir anlayışla sunulduğu serginin küratörlüğünü ise Dr. Angelina Whalley yapıyor. Dünyanın en önemli deneyim sergilerini ülkemize getiren Hupalupa Expo'da gerçekleşeçek sergiyi kaçırmayın derim...