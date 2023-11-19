Havada aşk kokusu var! Kubilay Aka gönlünü rol arkadaşı Sahra Şaş’a kaptırdı







DUBAİ'DE 'EV'LENİYORLAR EVLENİYORLAR

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, son dönemde çok sık Dubai'nin yolunu tutuyorlardı. Duyduğuma göre Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ ile buraya yerleşmiş. Kardeşinin yanına çok sık giden Neslişah Hanım da Dubai'yi çok sevdiğini her fırsatta söylüyormuş. En son gittiklerinde de buradaki evleri incelemiş. Eğer istedikleri gibi bir ev bulurlarsa hem kardeşine yakın olmak hem de çocuklarının eğitimi için buraya taşınacaklarmış… Zaten bu bölgede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Altan Düzyatan da çocuklarının eğitimi için bu düşünceye sıcak bakıyormuş…