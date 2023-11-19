Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde ünlü bir giyim markası ile anlaşmış ve yapılan lansmanda büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı.
Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde ünlü bir giyim markası ile anlaşmış ve yapılan lansmanda büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı.
Marka ile 2023-2024 yılı sonbahar kış koleksiyonu için anlaşan Deniz, "28 yıllık geçmişiyle, Türkiye'de özellikle erkek giyim alanında öncü bir marka. Bu ailenin bir parçası olmak benim için özel ve heyecan verici bir deneyim.Doğadan ilham alarak tasarlanan yeni sezon koleksiyonunda kendi tarzımı yakalamakta hiç zorlanmadım. Tüm ekibe bu heyecan verici yolculuğa benim de katkı sunmamı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum" demişti.
Burak Deniz'in iddialara göre markadan 12 milyon lira aldığı gelen bilgiler arasında. Yakışıklı oyuncunun bu ücretini nasıl değerlendireceği ise şimdiden merak konusu oldu.
Yakışıklı oyuncu reklamlardan hatırı sayılır bir servet kazandı.