

Marka ile 2023-2024 yılı sonbahar kış koleksiyonu için anlaşan Deniz, "28 yıllık geçmişiyle, Türkiye'de özellikle erkek giyim alanında öncü bir marka. Bu ailenin bir parçası olmak benim için özel ve heyecan verici bir deneyim.Doğadan ilham alarak tasarlanan yeni sezon koleksiyonunda kendi tarzımı yakalamakta hiç zorlanmadım. Tüm ekibe bu heyecan verici yolculuğa benim de katkı sunmamı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum" demişti.