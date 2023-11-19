Eve yatırım! Defalarca kez vergi rekortmenleri listesine giren Burcu Esmersoy, "Artık istediğim olgunluğa eriştim"

Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın Puglia şehrinde görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burcu Esmersoy, sosyal medyadan para kazanmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden aldığı ücretle herkesin ağzını açık bırakan Esmersoy, Türkiye'nin en çok kazanan ünlüleri arasında yer alıyor.









Kazandığı ücretleri de gayrimenkul alarak değerlendiren güzel sunucunun, İstanbul, Antalya, Alaçatı, Bodrum, Göcek gibi dünyanın gözbebeği bölgelerde birçok evi var.