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Eve yatırım! Defalarca kez vergi rekortmenleri listesine giren Burcu Esmersoy, "Artık istediğim olgunluğa eriştim"

İstanbul, Antalya, Alaçatı, Bodrum ve Göcek'te birçok evi olan Burcu Esmersoy, defalarca kez vergi rekortmenleri listesine girdi. Güzel sunucu "Artık istediğim olgunluğa eriştim" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:06
Eve yatırım! Defalarca kez vergi rekortmenleri listesine giren Burcu Esmersoy, Artık istediğim olgunluğa eriştim

Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın Puglia şehrinde görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burcu Esmersoy, sosyal medyadan para kazanmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden aldığı ücretle herkesin ağzını açık bırakan Esmersoy, Türkiye'nin en çok kazanan ünlüleri arasında yer alıyor.





Kazandığı ücretleri de gayrimenkul alarak değerlendiren güzel sunucunun, İstanbul, Antalya, Alaçatı, Bodrum, Göcek gibi dünyanın gözbebeği bölgelerde birçok evi var.

Burcu Esmersoy, "Artık istediğim olgunluğa eriştim, kendime acımasız davranmayı bıraktım" derken, "Şu an bulunduğum konumu hak ediyorum ve bu Burcu'yu takdir ediyorum. Yaşadıklarımı yaşamamış insanların eleştirileri beni ilgilendirmiyor" dedi.




Esmersoy, Eylül ayında iş insanı Nazım Akmandil'le Portofino'da evlendi.



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