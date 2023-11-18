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Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya çifti beraber görüntülendi: “Her şey yolunda”

Çiçeği burnunda çift Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya Bebek’te boy gösterdi. Ünlü çift, “Her şey yolunda” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Kasım 2023 Güncelleme 24 Şubat 2024, 15:09
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya çifti beraber görüntülendi: “Her şey yolunda”

Oyuncu Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan sevgililer muhabirlerle kısa süre sohbet etti. Başarılı oyuncu, "Arkadaşlar sürekli görüşüyoruz zaten... Yeni bir şey yok o yüzden her şey yolunda..." dedi. Çetinkaya tek kelime etmezken Özyıldız iş hayatıyla ilgili de şunları söyledi: "Bir tane işim yeni bitti Yenisinin hazırlığındayım. Biraz da dinlenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan AŞK paylaşımları


UÇAN SALİH!
Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosunda yer almayan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Salih Uçan, önceki akşam lüks aracıyla Etiler'de seyir halindeydi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan Uçan, daha sonra gaza basarak gözlerden kayboldu. (Doğan SAVAŞ)



ACELEM VAR!
Sunucu Defne Samyeli, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Samyeli, "Arkadaşlarımızla bir araya geldik ve yemek yedik'' dedi. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Samyeli, "Daha sonra konuşalım" diyerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



YENİ ALBÜM!
Buray'ın 14 şarkıdan oluşan "Al Senin Olsun Dünya" adını taşıyan beşinci stüdyo albümü tüm dijital platformlar yayınlandı. Yeni albümü ile ilgili iddialı konuşan başarılı şarkıcı Buray, "Şarkıların bitip yenisinin başladığını hissetmeyeceksiniz, çünkü tüm hikayeler birbiriyle geçiş efektleriyle bağlanmış, tam bir uzun yol albümü" dedi.



KAHVE MOLASI
Oyuncu çift Asena Tuğal ve Şahin Irmak'ta Etiler'deydi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikili, ''Her şey yolunda... Alışveriş için çıktık, biraz sohbet edip kahvemizi içtik. Şimdi de evimize gidiyoruz'' dediler. (Doğan SAVAŞ)



AHMET KURAL BABA OLUYOR
Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile avukat eşi Çağla Gizem Şahin'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Kural çifti, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla bebek beklediklerinin müjdesini verdi. İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım, kısa sürede 34 bine yakın beğeni aldı.




PEMBE ŞEKER
Çiçeği burnunda çift Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya Bebek'te boy gösterdi. Ünlü çift, "Her şey yolunda" dedi ZINCIRLIKUYU'DA görüntülenen Merve Dizdar, uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini ile sohbet eden oyuncu, ''İzinli günümdeyim, havada güzelken alışveriş yapmak istedim'' dedi. Neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, pembe bir kombin tercih etmişti.



YOĞUN İLGİ!
Cansu Dere, geçtiğimiz gün Gayrettepe'de bir AVM'deydi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazayı dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan başarılı oyuncu, yanına gelen sevenleriyle bol bol fotoğrafı çektirdi. Dere, doğal ve sade güzelliği ile göz kamaştırdı.



TARZ KADIN MELİSA
Döngel, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Döngel, "Repo günümü değerlendiriyorum. Lansman çekimi var, buradan oraya geçeğim, onun öncesinde biraz alışveriş yapmak istedim" dedi. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.



EREN AİLESİ PERİŞAN OLUYOR
"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Tutuklu yargılanmasına karar verilen Asiye, demir parmaklıklar ardına girerken, Eren ailesi de perişan ve çaresiz bir haldedir. Akif, Ayla'dan Şevval'in eline geçen videoyu nasıl imha edeceğinin telaşını yaşamaktadır. Suzan'ı sarsacak birtakım gerçekler, tekrardan su yüzüne çıkarken, Ömer ile Süsen ilişkisinde umulmadık gelişmeler yaşanır. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif'in yaptığı yeni planda, bu sefer işler beklediği gibi gitmez. Ailesinin başına gelen felaketlerden kurtulmak isteyen Fatma'nın bilinçsizce yaptığı hamle ise hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.



ATV FARKI
Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, Kantar Medya'dan alınan verilere göre 16 Kasım Perşembe günü % 5,80 izlenme oranı ve % 24,57 izlenme payı alarak "Tüm Kişiler" kategorisindeki ilk sıraya yerleşti. "AB" kategorisinde ise "Aldatmak" dizisi % 4,13 izlenme oranı ve %12,76 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.




BAKÜ'YE YERLEŞEBİLİRİM ŞÖHRETİ
Türkiye sınırlarını aşan Fatma Turgut önceki akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konseri 2 bin 500 kişi izledi. Dördüncü kez geldiği Bakü'ye âşık olduğunu söyleyen Turgut, "Bu şehir beni o kadar çekiyor ki yerleşmeyi bile düşünebilirim. Bakü beni çok iyi anlıyor" dedi.




GELECEK NE GETİRECEK!
Miımarlarla çektiği 40'a yakın video ile ikinci yılını tamamlayan House Beautiful Yaratıcılık Akademisi, 250. kuruluş yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu'nun desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 'Akıllı Mekanlar: Geleceğe Hazır mıyız?' panelini ve atölye çalışmasını İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirdi.

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