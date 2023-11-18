



TARZ KADIN MELİSA

Döngel, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Döngel, "Repo günümü değerlendiriyorum. Lansman çekimi var, buradan oraya geçeğim, onun öncesinde biraz alışveriş yapmak istedim" dedi. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.





EREN AİLESİ PERİŞAN OLUYOR

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Tutuklu yargılanmasına karar verilen Asiye, demir parmaklıklar ardına girerken, Eren ailesi de perişan ve çaresiz bir haldedir. Akif, Ayla'dan Şevval'in eline geçen videoyu nasıl imha edeceğinin telaşını yaşamaktadır. Suzan'ı sarsacak birtakım gerçekler, tekrardan su yüzüne çıkarken, Ömer ile Süsen ilişkisinde umulmadık gelişmeler yaşanır. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif'in yaptığı yeni planda, bu sefer işler beklediği gibi gitmez. Ailesinin başına gelen felaketlerden kurtulmak isteyen Fatma'nın bilinçsizce yaptığı hamle ise hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.





ATV FARKI

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, Kantar Medya'dan alınan verilere göre 16 Kasım Perşembe günü % 5,80 izlenme oranı ve % 24,57 izlenme payı alarak "Tüm Kişiler" kategorisindeki ilk sıraya yerleşti. "AB" kategorisinde ise "Aldatmak" dizisi % 4,13 izlenme oranı ve %12,76 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.







BAKÜ'YE YERLEŞEBİLİRİM ŞÖHRETİ

Türkiye sınırlarını aşan Fatma Turgut önceki akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konseri 2 bin 500 kişi izledi. Dördüncü kez geldiği Bakü'ye âşık olduğunu söyleyen Turgut, "Bu şehir beni o kadar çekiyor ki yerleşmeyi bile düşünebilirim. Bakü beni çok iyi anlıyor" dedi.







GELECEK NE GETİRECEK!

Miımarlarla çektiği 40'a yakın video ile ikinci yılını tamamlayan House Beautiful Yaratıcılık Akademisi, 250. kuruluş yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu'nun desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 'Akıllı Mekanlar: Geleceğe Hazır mıyız?' panelini ve atölye çalışmasını İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN