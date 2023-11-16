Yıllar sonra gelen itiraf! Pelin Karahan eşi Bedri Güntay'ın hastalığını anlattı: “Eşimin hastalığı bizi..."

Güzel oyuncu Pelin Karahan, bir TV kanalında Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. "Erkekler kuvvetli güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar.









Aslında dengeyi kurmak da gerekiyor" diyen Pelin Karahan, evlilik hikayesini de şu sözlerle anlattı: "1 sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk"