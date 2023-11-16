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Yıllar sonra gelen itiraf! Pelin Karahan eşi Bedri Güntay'ın hastalığını anlattı: “Eşimin hastalığı bizi..."

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile nasıl evlendiğini ve Güntay’ın hastalığında yaşadığı süreci tek tek anlattı. Güzel oyuncu, “Eşimin hastalığı bizi gerçekle yüzleştirdi” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:16
Yıllar sonra gelen itiraf! Pelin Karahan eşi Bedri Güntay’ın hastalığını anlattı: “Eşimin hastalığı bizi...

Güzel oyuncu Pelin Karahan, bir TV kanalında Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. "Erkekler kuvvetli güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar.





Aslında dengeyi kurmak da gerekiyor" diyen Pelin Karahan, evlilik hikayesini de şu sözlerle anlattı: "1 sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk"

GERÇEKLE YÜZLEŞTİK!
Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın hastalığını da ilk kez anlattı: "Eşimin ciğerine emboli attı. 10 gün boyunca anlayamadık, mide ağrısı, kum döküyor sandık... Keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu. Şimdi kan sulandırıcı kullanıyor. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını...

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