Sahnelerin ’Simge’si! Ünlü şarkıcı Simge Sağın hem sesi hem de tarzıyla yine çok konuşuldu

'RAST'LANTI

Funda Arar ve şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Rast, 'Mevzu Derin'de buluştu. Semicenk'le seslendirdiği 'Al Sevgilim'le listelerde zirveye yerleşen Arar, genç şarkıcı Rast'la düet yaptı. Yönetmenliğini Batıkan Hitay'ın üstlendiği klip çekimleri, Karaköy'de antika deposu olarak kullanılan bir stüdyoda yapıldı.





TATLI KEYFİ

Ünlü sanatçı İsmail Özkan, önceki akşam eşi Esra Özkan ve kızı ile Bebek'teydi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özkan, "Biraz hava almak için sahile geldik. Tatlı yedik, evimize dönüyoruz" dedi. (Doğan SAVAŞ)





NEFESLER TUTULDU!

136. bölümüyle ekranlara gelecek olan "Kuruluş Osman'ın" yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey ve alpları Moğol'ların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez. Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı nedir? Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?

- Yakup Bey'i Yenişehir'e hükmetmeye çalışması Orhan Bey'in hiç hoşuna gitmez. Yakup Bey ve Orhan Bey arasındaki gerilim nereye varacaktır? Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. "Ya hürriyet ya kara toprak!" diyerek kararlılığını ortaya koyar. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?





ALTIN KAFES'TEN İLK FRAGMAN

"Altın Kafes"in ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan dizi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yıldız isimlerden oluşan ve entrikalarla örtülü hikayesiyle sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday...