PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Sahnelerin 'Simge'si! Ünlü şarkıcı Simge Sağın hem sesi hem de tarzıyla yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, hem sesi hem de tarzıyla herkesi büyülüyor. Maslak'ta bir mekanda sahne alan Simge, yine çok konuşuldu. İşte sizler için derlediğimiz 15 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç hbaerleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Kasım 2023 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:01
Sahnelerin ’Simge’si! Ünlü şarkıcı Simge Sağın hem sesi hem de tarzıyla yine çok konuşuldu

Simge Sağın, önceki gün Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan şarkıcı, yine konuşuldu. Sağın, şort altına giydiği çizmeyle yine meraklı gözleri üzerine çekti. Son dönemde diyet ve spor yapan Sağın'ın fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcı, yine binlerce beğeni aldı.



TARİHİ ÇEKİM!
Ebru Şancı, yedi yıl önce gelinlik tasarımı yapmaya başlamıştı. Pandemide Nişantaşı'ndaki gelinlik mağazalarını kapatan Şancı, Londra'da mağaza açmaya hazırlanıyor. 20 kasımda mağazanın açılışını yapacak olan Şancı, yeni koleksiyonunu tarihi North Mymms Park şatosunda çekti. Yıllar sonra kendi koleksiyonu için kamera karşısına geçen ve bir gelinlik giyen Ebru Şancı'nın katalog resimlerini Mahmut Çoban çekti.



GÜZELLİK YAĞMURU!
Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol "En İyi Model" olarak yarışmada birinci oldu. Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuk yaptığı yarışmada, kadın modeller Best Model için özel olarak hazırlanan kıyafetleri giydi.

'RAST'LANTI
Funda Arar ve şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Rast, 'Mevzu Derin'de buluştu. Semicenk'le seslendirdiği 'Al Sevgilim'le listelerde zirveye yerleşen Arar, genç şarkıcı Rast'la düet yaptı. Yönetmenliğini Batıkan Hitay'ın üstlendiği klip çekimleri, Karaköy'de antika deposu olarak kullanılan bir stüdyoda yapıldı.



TATLI KEYFİ
Ünlü sanatçı İsmail Özkan, önceki akşam eşi Esra Özkan ve kızı ile Bebek'teydi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özkan, "Biraz hava almak için sahile geldik. Tatlı yedik, evimize dönüyoruz" dedi. (Doğan SAVAŞ)



NEFESLER TUTULDU!
136. bölümüyle ekranlara gelecek olan "Kuruluş Osman'ın" yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey ve alpları Moğol'ların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez. Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı nedir? Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?
- Yakup Bey'i Yenişehir'e hükmetmeye çalışması Orhan Bey'in hiç hoşuna gitmez. Yakup Bey ve Orhan Bey arasındaki gerilim nereye varacaktır? Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. "Ya hürriyet ya kara toprak!" diyerek kararlılığını ortaya koyar. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?



ALTIN KAFES'TEN İLK FRAGMAN
"Altın Kafes"in ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan dizi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yıldız isimlerden oluşan ve entrikalarla örtülü hikayesiyle sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday...


BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ!
NBA'de ülkemizi temsil eden basketbolcu Cedi Osman'la mutlu bir evlilik yaşayan oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyadan verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu. Türk hayranlarının yanı sıra yabancı hayranları da yorum üstüne yorum yaptı. 100 bine yakın beğeni alan fotoğraflara, "Çok güzel ve çok asilsin yorumları" yapıldı.

YEĞENİNİ UNUTMADI!
Her paylaşımı, her söylediği gündem olan Hadise, son eklediği fotoğraflarla da konuşuldu. 37 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından kardeşi Murat Açıkgöz'ün oğlu Melik Hamza'nın doğum gününü kutladı. Yeğeniyle verdiği pozları yayınlayan Hadise, "Canımın en içi iyi ki doğdun! Seni çok seviyor halan" notunu düştü.

İLGİ ODAĞI
"Bihter" filminde 'Behlül Haznedar' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Yanına gelen hayranlarıyla ayaküstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, sempatik ve mütevazi halleriyle dikkat çekti.


CEREN FARK YARATACAK
Son günlerde adını sıkça duyduğumuz ünlü model Ceren Aras, uluslararası defilelerin en çok aranılan ismi oldu. Paris Fashion Week, Dubai Fashion Week, Milan Fashion Week ve bir çok moda haftasında mekik dokuyan Ceren Aras, " Çağla Şıkel, Ece Gürsel, Özge Ulusoy gibi başarılı modellerden bayrağı teslim almaya geldim. Bu meslekte farklılıklar yaratacağıma inanıyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! Fatih Altaylı’dan bomba iddia: CHP’yi karıştırmak için çalışacak. Ofisi biri finanse ediyor
Yolsuzluk iddiaları madde madde sıralandı! Bu sefer kaçamayacak! CHP’li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni
Hem maaş hem ikramiye artacak! Yeni ek gösterge düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Kime, nasıl yansıyacak?
SON DAKİKA