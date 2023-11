Sahnelerin ’Simge’si! Ünlü şarkıcı Simge Sağın hem sesi hem de tarzıyla yine çok konuşuldu

GÜZELLİK YAĞMURU!

Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol "En İyi Model" olarak yarışmada birinci oldu. Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuk yaptığı yarışmada, kadın modeller Best Model için özel olarak hazırlanan kıyafetleri giydi.