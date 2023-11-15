Sahnelerin ’Simge’si! Ünlü şarkıcı Simge Sağın hem sesi hem de tarzıyla yine çok konuşuldu

YEĞENİNİ UNUTMADI!
Her paylaşımı, her söylediği gündem olan Hadise, son eklediği fotoğraflarla da konuşuldu. 37 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından kardeşi Murat Açıkgöz'ün oğlu Melik Hamza'nın doğum gününü kutladı. Yeğeniyle verdiği pozları yayınlayan Hadise, "Canımın en içi iyi ki doğdun! Seni çok seviyor halan" notunu düştü.
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"Bihter" filminde 'Behlül Haznedar' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Yanına gelen hayranlarıyla ayaküstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, sempatik ve mütevazi halleriyle dikkat çekti.
CEREN FARK YARATACAK
Son günlerde adını sıkça duyduğumuz ünlü model Ceren Aras, uluslararası defilelerin en çok aranılan ismi oldu. Paris Fashion Week, Dubai Fashion Week, Milan Fashion Week ve bir çok moda haftasında mekik dokuyan Ceren Aras, " Çağla Şıkel, Ece Gürsel, Özge Ulusoy gibi başarılı modellerden bayrağı teslim almaya geldim. Bu meslekte farklılıklar yaratacağıma inanıyorum" dedi.