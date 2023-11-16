Ateş püskürdü! Gülben Ergen ’Ne iş yapıyor’ diyen takipçisine öyle bir cevap verdi ki...

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Her paylaşımı ise kısa sürede yoğun ilgi görüyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ergen, zaman zaman eleştirilerin de odağında oluyor.







Gündeme ilişkin yaptığı yorumlar, kimilerinin tepkisini çekiyor. Öyle ki bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'i eleştirerek, "Gülben Ergen ne iş yapıyor? Mesleki tanımını yapabilecek var mı?" yorumu yaptı.