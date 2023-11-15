Taktı takıştırdı! Şeyma Subaşı’nın servet değerindeki saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Hem özel hayatı hem de son dönemdeki hareketleriyle dikkatleri sürekli üzerine çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, takılarıyla ve aksesuarlarıyla da hep ön planda olmayı başarıyor.





Subaşı, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Kazanımlarıyla sürekli yatırım yaparak gündeme gelen ünlü fenomen, aldığı pahalı saatlerle de çok konuşuluyor.