Taktı takıştırdı! Şeyma Subaşı’nın servet değerindeki saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Hem özel hayatı hem de son dönemdeki hareketleriyle dikkatleri sürekli üzerine çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, takılarıyla ve aksesuarlarıyla da hep ön planda olmayı başarıyor.
Hem özel hayatı hem de son dönemdeki hareketleriyle dikkatleri sürekli üzerine çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, takılarıyla ve aksesuarlarıyla da hep ön planda olmayı başarıyor.
Subaşı, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Kazanımlarıyla sürekli yatırım yaparak gündeme gelen ünlü fenomen, aldığı pahalı saatlerle de çok konuşuluyor.
Birçok dünyaca ünlü markaya ait saati olan Subaşı, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 85 bin Euro yani 2 milyon 615 bin TL değerindeki Patek Philippe Aquanaut marka saatiyle poz veren sunucu, servet değerindeki saatiyle bileğini süsledi.
Lüks saat tutkunu olan Subaşı'nın koleksiyonunda Rolex ve Audemars Piguet gibi dünyaca ünlü markaların saatleri bulunuyor.