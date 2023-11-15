Aşka ’sabancı’! 10 yıldır Aysen Sabancı’yla birlikte olan Mirkelam’dan şoke eden sözler: Aşk da yok...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Mirkelam, önceki akşam Etiler'de yeni imajıyla görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mirkelam, "Her şey yolunda. Mekanlarda çıkmaya devam ediyoruz. Birkaç albüm projesi var. Onları çıkarmak için hazırlık yapıyoruz" dedi.





BU NASIL İLİŞKİ?

Ünlü şarkıcı, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile aşk hayatının sorulması üzerine ilginç cevaplar verdi. Mirkelam'ın, "Aşk falan yok" demesi sonrası gazeteciler, "Aysen hanım ile ilişkiniz bitti mi?" diye sordu. Ünlü şarkıcı ise, "İlişkimiz bitmedi. Ama aşk da yok" dedi. Evlilik sorusuna da, "Evlilik düşünmüyoruz" diyen Mirkelam, herkesi şaşkına çevirdi.