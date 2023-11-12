PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Çekimler bitti kavga bitmedi! Farah Zeynep Abdullah “Hande’yi kadroya ben aldırdım” demişti Ataizi o sözleri doğruladı

“Bihter” filminde birlikte rol alan ve sette tartışan Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi arasındaki gerilim sürüyor. Abdullah, “Hande’yi kadroya ben aldırdım” demişti. Ataizi de, güzel oyuncunun bu sözlerini doğruladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Çekimler bitti kavga bitmedi! Farah Zeynep Abdullah “Hande’yi kadroya ben aldırdım” demişti Ataizi o sözleri doğruladı

Aşk-ı Memnu uyarlaması 'Bihter' filminde başrolde olan Farah Zeynep Abdullah'ın, Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Hande Ataizi'yle arasının gerildiği ortaya çıkmıştı.

Yaşanan gerilim sonrası Ataizi, "Herkes herkesi biliyor" sözleriyle gündem olmuştu.

Bununla da yetinmeyen Ataizi, 'Farah Zeynep Abdullah'ı kastederek, "O malum kişi ile ilgili konuşmak istemiyorum" demiş ve ipleri iyice germişti.

KONUŞMA YASAĞI!
Filmin aynı zamanda yapımcıları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah ise, "Hande Ataizi'ni kadroya ben aldırdım. O da harika bir enerjiyle karşıladı ve projeye istekle dahil oldu" demişti.

Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Ataizi ise Farah Zeynep Abdullah'ın bu sözlerini doğruladı ve "Evet filme dahil olmamı Farah istedi" dedi. İyici dallanıp budaklanan bu konu yüzünden film yapımcısının yasak getirdiği ve Ataizi'nin filme vizyon girene kadar konuşmayacağını öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Riyad’da Gazze zirvesi! Başkan Erdoğan’dan İsrail’e tepki: Tazminat ödemeli... | GARANTÖRLÜK İÇİN HAZIRIZ
Emekliye 5 bin lira: İkramiye ödemeleri başladı! Kimler nasıl para alacak?
Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’tan 1.5 milyarlık asansör rantı! İzmir ve İstanbul’daki CHP’li belediyeleri bağladılar: AND vurgunu büyüyor
SON DAKİKA