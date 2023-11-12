Çekimler bitti kavga bitmedi! Farah Zeynep Abdullah “Hande’yi kadroya ben aldırdım” demişti Ataizi o sözleri doğruladı

Aşk-ı Memnu uyarlaması 'Bihter' filminde başrolde olan Farah Zeynep Abdullah'ın, Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Hande Ataizi'yle arasının gerildiği ortaya çıkmıştı.
Aşk-ı Memnu uyarlaması 'Bihter' filminde başrolde olan Farah Zeynep Abdullah'ın, Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Hande Ataizi'yle arasının gerildiği ortaya çıkmıştı.
Yaşanan gerilim sonrası Ataizi, "Herkes herkesi biliyor" sözleriyle gündem olmuştu.
Bununla da yetinmeyen Ataizi, 'Farah Zeynep Abdullah'ı kastederek, "O malum kişi ile ilgili konuşmak istemiyorum" demiş ve ipleri iyice germişti.
KONUŞMA YASAĞI!
Filmin aynı zamanda yapımcıları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah ise, "Hande Ataizi'ni kadroya ben aldırdım. O da harika bir enerjiyle karşıladı ve projeye istekle dahil oldu" demişti.
Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Ataizi ise Farah Zeynep Abdullah'ın bu sözlerini doğruladı ve "Evet filme dahil olmamı Farah istedi" dedi. İyici dallanıp budaklanan bu konu yüzünden film yapımcısının yasak getirdiği ve Ataizi'nin filme vizyon girene kadar konuşmayacağını öğrenildi.