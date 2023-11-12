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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt fena yakalandı! Flaşlar patladı aşk ortaya çıktı

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt, sarışın bir güzelle önceki gece Bebek’te bir mekandan çıkarken yakalandı. Panik olan ikili, apar topar kaçmaya çalıştı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt fena yakalandı! Flaşlar patladı aşk ortaya çıktı

Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt gecelerde boy göstermeye başladı.

Genç Emir, önceki gece Bebek'te bir mekanda sarışın bir güzelle samimi bir şekilde eğlendi.

İlerleyen saatlerde sevgilisiyle mekandan çıkan Emir, çıkışta flaşlarla karşısında sevgilisiyle kısa süreli şok yaşadı. Sarışın güzel panik halinde, "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek sevgilisine seslendi. İkili, görüntü vermemek için arkalarını dönerek oradan uzaklaştı.

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