Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt fena yakalandı! Flaşlar patladı aşk ortaya çıktı

Sibel Can 'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt 'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt gecelerde boy göstermeye başladı.

Genç Emir, önceki gece Bebek'te bir mekanda sarışın bir güzelle samimi bir şekilde eğlendi.