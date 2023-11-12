Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt fena yakalandı! Flaşlar patladı aşk ortaya çıktı

Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt gecelerde boy göstermeye başladı.
Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt gecelerde boy göstermeye başladı.
Genç Emir, önceki gece Bebek'te bir mekanda sarışın bir güzelle samimi bir şekilde eğlendi.
İlerleyen saatlerde sevgilisiyle mekandan çıkan Emir, çıkışta flaşlarla karşısında sevgilisiyle kısa süreli şok yaşadı. Sarışın güzel panik halinde, "Aşkım bizi çekiyorlar" diyerek sevgilisine seslendi. İkili, görüntü vermemek için arkalarını dönerek oradan uzaklaştı.