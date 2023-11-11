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Funda Arar şov! Ünlü şarkıcı sahne performansıyla Harbiye'yi salladı

Funda Arar, önceki gün Harbiye'de sahne aldı. Arar, sesiyle kulağa, kıyafeti ile de gözlere hitap etti. İşte sizler için derlediğimiz 11 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
Funda Arar şov! Ünlü şarkıcı sahne performansıyla Harbiye’yi salladı

Funda Arar, önceki gün Harbiye'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, Songül Sarpbaş imzalı kostümü ve taşlarla süslü göz makyajıyla dikkat çekti. "Harbiye'de bu sezon ikinci konserinize çıkıyorsunuz. Nasıl bir şov bekliyor misafirlerinizi?" sorusunu Arar, "Hem eğlenip hem de zaman zaman duygusal anlar yaşayacağımız güzel bir konser olacak. Ben zaten baştan aşağı şovum" diyerek esprili bir dille yanıtladı.


İREM DERİCİ'DEN 'EV PARTİSİ'
İrem Derici, 15 Kasım gecesi bir geceliğine Harbiye'de EV sahibi olacak. Özgür Aras'ın Elmadağ'da açtığı yeni kulübü EV'de parti düzenleyecek olan Derici, dostlarını ve kulübün konuklarını ağırlayacak. Koltukları, büfesi, uzun masası ile aynen bir evin salonu gibi dekore edilen hem dans edilen hem yemek yenen EV %100 Türkçe şarkılardan oluşan müzik tarzı ile özlenen bir eğlence deneyimi sunuyor.


KALBİ BOŞ!
Demet Özdemir önceki gün Maslak'ta bir davete katıldı. Özdemir, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "Kulüp açıyor" haberleri hakkında, "Olabilir mi öyle bir şey? Çok yakın bir arkadaşım açıyor. Manevi olarak destek olmak amaçlı bir tanıdığıma destek veriyorum" dedi. Aşk haberleri hakkında ise, "Gerçekten hayatımda kimse yok. Böyle bir şey olursa da gerçekten saklamam emin olun" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)




EN UZUN KONSER!
Türk pop müziğinin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, 21 Aralık'ta Zincirlikuyu'da sevenleriyle buluşuyor. En uzun gecede sahne alacak olan Sıla, akşam boyunca en güzel şarkılarıyla hem kulağa hem ruha hitap edecek. 2023 yılının son konserinde İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek olan sanatçı, performansıyla kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor.




BARIŞ SİNYALİ
Maslak'ta bir davete katılan Murat Cemcir, ayrılmaz ikili olarak gösterildiği Ahmet Kural ile aralarının açılması hakkında ilk kez konuştu. Cemcir, "Ahmet, eski dostum. Tekrardan elbet bir araya geliriz" dedi. Ahmet Kural'ın düğününe katılmamış olması da hatırlatılan oyuncu, "Ben LCV olarak çağrıldığım hiç bir yere gitmem. Maddi anlaşmazlık hiçbir şekilde söz konusu değil, manevi olarak sadece anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz inşallah tekrardan bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu. (Doğan SAVAŞ)




YERİNE GÖRE GİYİNMEK!
Moda ve lüks deneyim unsurlarını iç içe geçiren ünlü bir proje ilk misafirini ağırladı. Projenin stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ'un kendisi için seçtiği kombinlerle İstanbul'un farklı mekanlarında vakit geçiren Nazlı Sabancı, yerine göre giyinmenin incelikleri gözler önüne serdi. Sabancı, pembeceketpantolon takımı ile çay saati şıklığını kusursuzca yansıttı.

ESTETİĞİM YOK!
Oyuncu Sinem Ünsal geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Ünsal, "Üst üste çok iş yaptım, biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı, o yüzden dinleniyorum" dedi. Estetik ilgili de konuşan oyuncu, "Benim hiç estetiğim yok... Yaptırana karşı değilim ama bazı oyuncu arkadaşlar botoksu çok abartıyor ve mimikleri yok oluyor. Oyuncuların mimikleri her şeyidir. Eğer güzel bir proje gelirse ekranlara geri döneceğim" dedi. (AYDIN HAMZA)




ÇABUK TOPARLADI!
Geçtiğimiz hafta zehirlenerek hastanede tedavi gören güzel manken Çağla Şıkel, sağlığına kavuştu. Şıkel, önceki akşam Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Küçük oğlu Kuzey ile mağazaları dolaşan Şıkel, ''Her şey yolunda... Kuzey ile alışveriş yaptık'' dedi.

MISIR GÜZELİ
Murat Kazancıoğlu'ndan ayrılan model Şevval Şahin, tatil için soluğu Mısır'da aldı. Ayrılığın ardından toparlamaya çalışan ünlü model, bikinili karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Şahin'in kaslı vücudu dikkatlerden kaçmadı. Güzel modele binlerce beğeni ve yorum yapıldı.




DUYGUSAL ANLAR
Gripin, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Ünlü grup, sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Gripin'in solisti Birol Namoğlu'nun eşi Derya Beşerler, eşinin 45'inci yaş gününü sahnede 3 bin kişinin önünde kutladı. Eşine pasta üfleten Beşerler'in anı defteri hediyesi ise sevenlerine duygusal dakikalar yaşattı.



ZİRVEYE YERLEŞTİ
ATV'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, önceki akşam yayınlanan bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak kırk dördüncü bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,19 reyting ve %14,05 izlenme payı 20+ABC1'de %5,14 reyting ve %12,90 izlenme payı alarak birinci oldu.



EREN AİLESİNİN BÜYÜK KORKUSU!
Kardeşlerim'in yeni bölüm konusu şöyle; Tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, hemen hastaneye kaldırılırken; tüm Eren ailesi, Asiye'nin bu olayda suçsuz olduğunu ispatlamak için çabalar. Kulüpte, yeni açılacak bir pozisyon için seçmelere katılan Şengül'ün karşısına, şaşırtıcı bir rakip çıkar. Sarp'ın başına gelenlerden sonra, Yasmin ve Asiye arasındaki gerginlik, had safhaya çıkar. Akif ile Nebahat, Suzan'a yeni bir ilişki yaşatmak için harekete geçerler. Sarp ve annesinin, Asiye'ye karşı yaptığı beklenmedik hamle ise, tüm Eren ailesini büyük bir korkuyla karşı karşıya getirecektir.




RUMEN İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR
ATV'nin yeni sezona damga vuran dizisi Safir'in Romanya'ya satışı gerçekleşti. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncularıyla Rumen televizyon yöneticilerinin ilgisini çeken Safir dizisi, Ekim ayında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşen Mipcom fuarında tanıtılmasının hemen ardından Antena TV kanalına lisanslandı. Mipcom fuarında büyük ilgi gören Safir dizisi, uluslararası kanallar ve platformlar tarafından merakla takip ediliyor.



'SESSİZ GÖZCÜLER'
Önemli fotoğraf sanatçılarından Mehmet Turgut'un, Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan 12 farklı ağacın hikayesini anlatan fotoğraf sergisi Akasya AVM'de sanatseverlerle bir araya gelecek. Farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek 'Sessiz Gözcüler' fotoğraf sergisi, Akasya'da 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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