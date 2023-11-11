Funda Arar şov! Ünlü şarkıcı sahne performansıyla Harbiye’yi salladı

MISIR GÜZELİ
Murat Kazancıoğlu'ndan ayrılan model Şevval Şahin, tatil için soluğu Mısır'da aldı. Ayrılığın ardından toparlamaya çalışan ünlü model, bikinili karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Şahin'in kaslı vücudu dikkatlerden kaçmadı. Güzel modele binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
DUYGUSAL ANLAR
Gripin, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Ünlü grup, sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Gripin'in solisti Birol Namoğlu'nun eşi Derya Beşerler, eşinin 45'inci yaş gününü sahnede 3 bin kişinin önünde kutladı. Eşine pasta üfleten Beşerler'in anı defteri hediyesi ise sevenlerine duygusal dakikalar yaşattı.
ZİRVEYE YERLEŞTİ
ATV'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, önceki akşam yayınlanan bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak kırk dördüncü bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,19 reyting ve %14,05 izlenme payı 20+ABC1'de %5,14 reyting ve %12,90 izlenme payı alarak birinci oldu.
EREN AİLESİNİN BÜYÜK KORKUSU!
Kardeşlerim'in yeni bölüm konusu şöyle; Tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, hemen hastaneye kaldırılırken; tüm Eren ailesi, Asiye'nin bu olayda suçsuz olduğunu ispatlamak için çabalar. Kulüpte, yeni açılacak bir pozisyon için seçmelere katılan Şengül'ün karşısına, şaşırtıcı bir rakip çıkar. Sarp'ın başına gelenlerden sonra, Yasmin ve Asiye arasındaki gerginlik, had safhaya çıkar. Akif ile Nebahat, Suzan'a yeni bir ilişki yaşatmak için harekete geçerler. Sarp ve annesinin, Asiye'ye karşı yaptığı beklenmedik hamle ise, tüm Eren ailesini büyük bir korkuyla karşı karşıya getirecektir.
RUMEN İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR
ATV'nin yeni sezona damga vuran dizisi Safir'in Romanya'ya satışı gerçekleşti. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncularıyla Rumen televizyon yöneticilerinin ilgisini çeken Safir dizisi, Ekim ayında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşen Mipcom fuarında tanıtılmasının hemen ardından Antena TV kanalına lisanslandı. Mipcom fuarında büyük ilgi gören Safir dizisi, uluslararası kanallar ve platformlar tarafından merakla takip ediliyor.
'SESSİZ GÖZCÜLER'
Önemli fotoğraf sanatçılarından Mehmet Turgut'un, Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan 12 farklı ağacın hikayesini anlatan fotoğraf sergisi Akasya AVM'de sanatseverlerle bir araya gelecek. Farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek 'Sessiz Gözcüler' fotoğraf sergisi, Akasya'da 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.