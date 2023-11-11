Funda Arar şov! Ünlü şarkıcı sahne performansıyla Harbiye’yi salladı







EN UZUN KONSER!

Türk pop müziğinin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, 21 Aralık'ta Zincirlikuyu'da sevenleriyle buluşuyor. En uzun gecede sahne alacak olan Sıla, akşam boyunca en güzel şarkılarıyla hem kulağa hem ruha hitap edecek. 2023 yılının son konserinde İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek olan sanatçı, performansıyla kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor.







BARIŞ SİNYALİ

Maslak'ta bir davete katılan Murat Cemcir, ayrılmaz ikili olarak gösterildiği Ahmet Kural ile aralarının açılması hakkında ilk kez konuştu. Cemcir, "Ahmet, eski dostum. Tekrardan elbet bir araya geliriz" dedi. Ahmet Kural'ın düğününe katılmamış olması da hatırlatılan oyuncu, "Ben LCV olarak çağrıldığım hiç bir yere gitmem. Maddi anlaşmazlık hiçbir şekilde söz konusu değil, manevi olarak sadece anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz inşallah tekrardan bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu. (Doğan SAVAŞ)







YERİNE GÖRE GİYİNMEK!

Moda ve lüks deneyim unsurlarını iç içe geçiren ünlü bir proje ilk misafirini ağırladı. Projenin stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ'un kendisi için seçtiği kombinlerle İstanbul'un farklı mekanlarında vakit geçiren Nazlı Sabancı, yerine göre giyinmenin incelikleri gözler önüne serdi. Sabancı, pembeceketpantolon takımı ile çay saati şıklığını kusursuzca yansıttı.

ESTETİĞİM YOK!

Oyuncu Sinem Ünsal geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Ünsal, "Üst üste çok iş yaptım, biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı, o yüzden dinleniyorum" dedi. Estetik ilgili de konuşan oyuncu, "Benim hiç estetiğim yok... Yaptırana karşı değilim ama bazı oyuncu arkadaşlar botoksu çok abartıyor ve mimikleri yok oluyor. Oyuncuların mimikleri her şeyidir. Eğer güzel bir proje gelirse ekranlara geri döneceğim" dedi. (AYDIN HAMZA)