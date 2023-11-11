İki arada bir ’dere’de! Cansu Dere kenarda kalınca şekilden şekile girdi

Ekranların başarılı oyuncularından Cansu Dere , dijital bir platformda yayınlanan dizisinin ikinci sezon galasına katıldı. İlk sezonda başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, güzelliği ve fit vücudu ile yine herkesi büyüledi.

Tarzıyla her zaman adından söz ettiren ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışan Dere, galada iddialı süper mini tarzıyla büyük beğeni topladı. Dizi oyuncularının birlikte poz verdi. Ama Cansu Dere poz verirken en uçta kaldı. Kenarda kalan Dere'nin açıklamalar boyuncu mimikleri, sıkılmış halleri gözlerden kaçmadı ve sosyal medyanın da diline düştü.