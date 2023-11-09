Arzum Onan’dan samimi açıklamalar! Kendini böyle anlattı: Büyük hırslarım olmadı

Türkiye eski güzeli Arzum Onan, saygın kişiliği ve mütevaziliği ile her daim alkış topladı. Mehmet Aslantuğ ile olan evliliği parmakla gösterildi. Ancak 27 yıllık evliliği tek celsede bitince herkes gözlerini ona çevirdi.





Ve Arzum Onan sessizliğini bozup hayata dair şunları söyledi: Hiçbir zaman büyük hırslarım olmadı ama ne yaparsam yapayım daha iyi, daha nitelikli olanı yapmaya çalıştım. En çok kaba, fütursuz ve duyarsız insanlara kızarım. Her dönemin bana kattığı öğretileri, deneyimler var.