Fransa’da Fahriye Evcen rüzgarı! Güzel oyuncuya Avrupa’da yoğun ilgi





PROJELER YOLDA

Ünlü sunucu ve radyocu Arzu Yüksel, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Yüksel, ''Üzerinde çalıştığımız bir kaç televizyon programı projesi var. Detaylarını daha sonra söyleyeceğim'' dedi.





ADANA COŞKUSU

Aşık Veysel'in torunu Ezgi Arıkan ile yaptıkları 'Uzun İnce Bir Yoldayım' düeti ile gündeme gelen maNga, Adana'da verdiği konser ile sevenleriyle buluştu. 11 bin kişinin izlediği konser festivalin en kalabalık seyirciyle gerçekleşen etkinliği oldu. Dinleyenler maNga'nın şarkılarına eşlik etti.

SEZONU KAPATTI...

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava" Kasım konserlerinde dün gece üçüncü kez sahnedeydi. 3, 4 ve 6 Kasım'da İstanbul seyircisi ile buluşan Teoman'a 4 Kasım Cumartesi gecesi yoğun yağmura rağmen binlerce müziksever eşlik etti. Yağmur eşliğinde romantik bir konsere imza atan sanatçı, 3 ve 6 Kasım'da da performansı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.





YÜZÜĞÜ İSTEMEDİM

Serdar Ortaç ile aynı mekandan ayrılan Mehmet Ali Erbil ise geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başladığı Gülseren Ceylan ile aniden bir ayrılık kararı almıştı. Erbil, "Böyle şeyler kolay değil. İnsanlar kolay kolay birbirlerini tanıyamıyor. Saygı duyarım ama arkasından konuşmam. Hiç bir zaman da kimsenin arkasından konuşmadım. Maddiyatla da alakası yok. Yüzüğü istediğim doğru değil" diyerek güldü. Ardından araçlarına binen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)