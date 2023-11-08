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Fransa'da Fahriye Evcen rüzgarı! Güzel oyuncuya Avrupa'da yoğun ilgi

Fransa'nın farklı şehirlerinde düzenlenen ve Türk kültürünün tanıtıldığı Festiculture Festivali'nde Fahriye Evcen, Avrupa'da büyük coşkuyla karşılandı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Kasım TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Kasım 2023 Güncelleme 08 Kasım 2023, 07:00
Fransa’da Fahriye Evcen rüzgarı! Güzel oyuncuya Avrupa’da yoğun ilgi

Fransa'nın farklı şehirlerinde düzenlenen ve Türk kültürünün tanıtıldığı Festiculture Festivali'nde Fahriye Evcen, Yılın En Sevilen Sanatçısı ödülünü aldı. Evcen, "Burak daha önce buraya iki kez gelmişti. Bana da 'Çok güzel bir atmosfer var mutlaka gitmelisin' dedi. Ben de koşarak geldim.

Çocuklardan fırsat bulamıyorum ama bu sefer gelmek istedim" diye konuştu. Evcen, gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti. "18 yıldır bu işi yapıyorum. Gördüğüm herkes evimizden aileden biri gibisin, bizden birisin diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi. Bu arada güzey oyuncu Fahriye Evcen, Avrupa'daki gençlere şu mesajı gönderdi: Gözlemliyorum duyuyorum. Arkanız güvenli bir yere dayalı yıllardır aileniz buralarda kök salmış gibisiniz. Bu bağı koparmamanızı dilerim ama Türkiye'de de sizlere ihtiyaç var. (Merve YURTYAPAN)



ŞENER: YARIŞMACILAR ÇOCUĞUM YAŞINDA
Top Model Of Universe' önceki akşam Taksim'deki Sheraton Hotel'de gerçekleşti. 15 kişilik uluslararası jürinin olduğu etkinliğe, 10 Türk jüri eşlik etti. Organizasyona 39 ülkeden kadın ve erkek yarışmacılar katıldı. Gecenin sunuculuğunu Tuğba Özay, Mehmet Yıldırım ve 2023 dünya ikinci güzeli Deniz Eser yaptı. Jüride yer alan tescilli güzel Demet Şener, birincilere tacını ev sahibi Ali Durgut'la beraber taktı.



PROJELER YOLDA
Ünlü sunucu ve radyocu Arzu Yüksel, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Yüksel, ''Üzerinde çalıştığımız bir kaç televizyon programı projesi var. Detaylarını daha sonra söyleyeceğim'' dedi.



ADANA COŞKUSU
Aşık Veysel'in torunu Ezgi Arıkan ile yaptıkları 'Uzun İnce Bir Yoldayım' düeti ile gündeme gelen maNga, Adana'da verdiği konser ile sevenleriyle buluştu. 11 bin kişinin izlediği konser festivalin en kalabalık seyirciyle gerçekleşen etkinliği oldu. Dinleyenler maNga'nın şarkılarına eşlik etti.

SEZONU KAPATTI...
Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava" Kasım konserlerinde dün gece üçüncü kez sahnedeydi. 3, 4 ve 6 Kasım'da İstanbul seyircisi ile buluşan Teoman'a 4 Kasım Cumartesi gecesi yoğun yağmura rağmen binlerce müziksever eşlik etti. Yağmur eşliğinde romantik bir konsere imza atan sanatçı, 3 ve 6 Kasım'da da performansı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.



YÜZÜĞÜ İSTEMEDİM
Serdar Ortaç ile aynı mekandan ayrılan Mehmet Ali Erbil ise geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başladığı Gülseren Ceylan ile aniden bir ayrılık kararı almıştı. Erbil, "Böyle şeyler kolay değil. İnsanlar kolay kolay birbirlerini tanıyamıyor. Saygı duyarım ama arkasından konuşmam. Hiç bir zaman da kimsenin arkasından konuşmadım. Maddiyatla da alakası yok. Yüzüğü istediğim doğru değil" diyerek güldü. Ardından araçlarına binen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



ANTALYA'DA BENGÜ COŞKUSU!
Türk pop müziğinin başarılı ismi Bengü geçtiğimiz akşam Antalya Kültüryolu Festivali'nde sahne aldı. Lacivert sahne kıyafetiyle çok şık görünen Bengü, kıyafetinde yer alan broşlarla da dikkat çekti. Alanı dolduran 10 bin kişilik coşkulu kalabalık, sanatçıya konser boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan güzel şarkıcı, Antalyalı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



MABEL MATİZ SÖYLEDİ DİNLEYENLER COŞTU
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, İstanbul'da yer alan bir AVM'de unutulmaz bir geceye imza attı. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede Mabel Matiz izdihamı yaşandı. Gecenin en büyüleyici anlarından biri, Mabel Matiz'in son zamanların en çok dinlenen şarkılarından biri olan 'Gitme Buradan'ı seslendirdiği anda yaşandı. Sahneyle seyirci arasında duygusal bir bağ kuruldu ve dev bir koro oluştu.



BİZ ÇOK MUTLUYUZ
Bir dönem atv'de yayınlanan 'Yaşi Cazibe' dizisi ile yıldızı parlayan Gökçe Özyol, geçtiğimiz gün sevgilisi Dilek Serbest ile Nişantaşı'nda yemek sonrası objektiflere yansıdı. Gökçe Özyol, "Dilek ile çok güzel bir ilişkimi var ve ikimiz de çok mutluyuz. Benim tiyatrom var o devam ediyor" dedi. (Aydın HAMZA)



BERKAY BÜYÜLEDİ!
Ünlü şarkıcı Berkay, İstanbul'da bir AVM'de gerçekleşen muhteşem bir konserle hayranlarını coşturdu. Enerjisi ve sahne performanslarıyla bilinen Berkay, sevilen şarkılarını coşkuyla seslendirerek izleyicileri büyüledi. Muamma sahnesindeki bu özel gecede Berkay'ın her şarkısına eşlik eden müzikseverler, eğlenceli bir gece geçirme fırsatını yakaladılar.



SINGLE YOLDA
Şarkıcı Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün arkadaşı ile Nişantaşı'ndaki mağazaları gezerek alış veriş yaptı. Lerzan Mutlu,'Yeni bir sıngle hazırlığı içindeyim yakın zaman içinde de bitirmeyi düşünüyorum' dedi. (Aydın HAMZA)

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