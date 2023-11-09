SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Aşkları çok konuşulmuştu! Alina Boz'dan bomba itiraf: Evlilik teklifi almadım

Alina Boz, sevgilisi Umut Evirgen’den evlilik teklifi almadığını söyledi. “Bana gelen bir evlilik teklifi yok. Yüzük takarsam hiç düşünmeden size gösteririm” dedi...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Kasım 2023 Güncelleme 09 Kasım 2023, 07:06
Aşkları çok konuşulmuştu! Alina Boz’dan bomba itiraf: Evlilik teklifi almadım

Geçtiğimiz yaz, işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz, bir AVM'nin oto parkında objektiflere yansıdı. Herkesin yakın zamanda evlilik beklediği Alina Boz'dan şok bir itiraf geldi. Boz, sevgilisi Umut Evirgen'den evlilik teklifi almadığını söyledi.



Alina Boz, "Bana gelen bir evlilik teklifi yok, gördüğünüz gibi parmağımda yüzük de yok. Evlenme teklifi gelir de yüzük takarsam ben o yüzüğü hiç çekinmeden Instagram'da paylaşırım. Teklifi bekliyorum, ne zaman gelir bakacağız" diye konuştu. Alina Boz muhabirlerin "Bir yere yalnız gittiğinizde Umut Bey'in kıskançlığı oluyormu?" sorusunu da şöyle yanıtladı:



Biz genelde her yere birlikte gidiyoruz, kıskançlık yok. Gece dışarı çıkarsan arkadaşlarımızla buluşup yemek yiyoruz. Bir de akşamları evde olduğumuz zaman birlikte film, seyretmeyi çok seviyoruz. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'in İnstagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmesi hakkında da şu yorumu yaptı: Olurmu öyle şey, eli çarpmıştır, bir şey olmuştur, ben de Umut'da Instagram'a pek bakan ve kullanan kişiler değiliz. Bu arada Alina trafikte kendisini araçla sıkıştıran bir maganda yüzünden korkulu dolu anlar yaşadığını söyledi. "Çok panikledim, ürktüm. Çünkü üstüme üstüme geldi" dedi.


Alina Boz, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı olan sevgilisiyle Ankara'ya gidecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargıtay AYM’nin anayasa ihlaline ’dur’ dedi! CHP’si, FETÖ’sü, PKK’lısı, ’TİP’ik provokatörü tekmili birden zıpladı: Meclis’te korsan eylem
Başkan Erdoğan’dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde İslam alemine Gazze çağrısı: Müslümanlar olarak birliğimiz güçlendirmeliyiz
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA