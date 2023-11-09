Aşkları çok konuşulmuştu! Alina Boz’dan bomba itiraf: Evlilik teklifi almadım

Alina Boz, "Bana gelen bir evlilik teklifi yok, gördüğünüz gibi parmağımda yüzük de yok. Evlenme teklifi gelir de yüzük takarsam ben o yüzüğü hiç çekinmeden Instagram'da paylaşırım. Teklifi bekliyorum, ne zaman gelir bakacağız" diye konuştu. Alina Boz muhabirlerin "Bir yere yalnız gittiğinizde Umut Bey'in kıskançlığı oluyormu?" sorusunu da şöyle yanıtladı:





Biz genelde her yere birlikte gidiyoruz, kıskançlık yok. Gece dışarı çıkarsan arkadaşlarımızla buluşup yemek yiyoruz. Bir de akşamları evde olduğumuz zaman birlikte film, seyretmeyi çok seviyoruz. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'in İnstagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmesi hakkında da şu yorumu yaptı: Olurmu öyle şey, eli çarpmıştır, bir şey olmuştur, ben de Umut'da Instagram'a pek bakan ve kullanan kişiler değiliz. Bu arada Alina trafikte kendisini araçla sıkıştıran bir maganda yüzünden korkulu dolu anlar yaşadığını söyledi. "Çok panikledim, ürktüm. Çünkü üstüme üstüme geldi" dedi.