SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'tan evlilik itirafı! "Ben başaramam"

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, sosyal medyanın kendisi için bir terapi olduğunu söyledi. “Dert anlatıp dert dinliyorum. Rahatlıyorum” dedi...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Kasım 2023 Güncelleme 08 Kasım 2023, 07:00
Ünlü sanatçı Serdar Ortaç’tan evlilik itirafı! Ben başaramam

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, önceki gece Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

Sorulara yanıt veren Serdar Ortaç, sosyal medya yayınları hakkında konuştu. Ortaç, "Çok sıkılıyorum evde bazen. Yayın açıyorum. Milletle dertleşip rahatlıyorum. Psikiyatri gibi düşün. Onlar doktor ben hastaymışım gibi.

Dert anlatıp dert dinliyorum. Fikir vermek de hoşuma gidiyor insanlara. Benim yaptığım hataları yapmasınlar diye uyarıyorum" dedi. Son olarak Seçil Gür ile aşk yaşayan ve ardından ayrılık kararı alan Serdar Ortaç şöyle devam etti: Benim için en önemlisi sağlık. Ben kadın düşünmüyorum ki. Evlilik çok güzel bir şey ama ben başaramam...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA