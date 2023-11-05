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Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın'ın vasiyeti şoke etti: Öldüğümde beni yakın

Sosyetik Süreyya Yalçın, gündemden düşmek bilmiyor. Arkadaşlarına ölümden korktuğunu söyleyen Yalçın’ın “Beni Yakın” diye vasiyet verdiği iddia ediliyor...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’ın vasiyeti şoke etti: Öldüğümde beni yakın

Giyim tarzı ve yaptıklarıyla gündemden düşmeyen sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, bu kez de başka bir olayla gündeme geldi.




2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, yaz boyunca paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulmuş, çok zayıfladığı için hasta olduğu haberleriyle magazin gündemini meşgul etmişti. Geçtiğimiz günlerde telefonla kendisini arayanlar ilginç bir sesli mesaj ile karşılaşmış, bu mesaj sesi sosyal medyada gündem olmuştu.

'ÖLMEKTEN ÇOK KORKUYORUM'
Sosyetik güzel ile ilgili ilginç bir iddia daha yapıldı. Süreyya Yalçın, yakın çevresine, "Ben ölürsem, beni yakın. Beni toprak altında haşereler, böcekler yemesin. Ölmekten çok korkuyorum" dediği iddialar arasında. Süreyya Yalçın'ın arkadaş ortamındaki bu söylemleri gündemi oldukça meşgul edeceğe benziyor.

Süreyya Yalçın, son olarak telefonuna yüklediği sesli mesajla gündem olmuştu.

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