Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’ın vasiyeti şoke etti: Öldüğümde beni yakın

Giyim tarzı ve yaptıklarıyla gündemden düşmeyen sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, bu kez de başka bir olayla gündeme geldi.







2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, yaz boyunca paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulmuş, çok zayıfladığı için hasta olduğu haberleriyle magazin gündemini meşgul etmişti. Geçtiğimiz günlerde telefonla kendisini arayanlar ilginç bir sesli mesaj ile karşılaşmış, bu mesaj sesi sosyal medyada gündem olmuştu.