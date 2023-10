Mutluluktan ağladı! Azeri şarkıcı Günel, Derya Tuna ile birlikte doğum gününü kutladı!

ŞENGÜL GERÇEKLERİ AÇIĞA ÇIKARDI! Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ÇOK BÜYÜK ILGI atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 102. bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Şengül, Şevval'in Ahmet'i adam tutup öldürdüğünü herkese söyledi… Hilmiye'nin Emel'e mendil sattırmasının faturası Şengül'e patladı. Orhan, annesi ile yakınlaşır Şengül ise her şeyin sorumlusu olur. Akif, Yaman ile Süreyya'nın yemeğe çıkacağını öğrenince bir plan yapar. Şevval Yaman ile Süreyya da Akif ile yemek yer. Yaman'ların restoranında Şevval öğrencilerinin yararına etkinlik düzenler. Bu organizasyona dışlanan Şengül de gelir. Ancak kendinde değildir ve herkesin sırrını tek tek açıklamaya başlar.





'ÇOK AŞK'A ÇOK BÜYÜK İLGİ

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği "Çok Aşk" filminin özel gösterimi İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Etkinliğe Hasan Can Kaya ve filmin diğer başrol oyuncuları Büşra Pekin ile Barış Yıldız da katıldı. Hasan Can Kaya, "Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bu özel haftada sevenlerimizle buluşmak bizim için çok daha anlamlı" diye konuştu.