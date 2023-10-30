Mutluluktan ağladı! Azeri şarkıcı Günel, Derya Tuna ile birlikte doğum gününü kutladı!





ANNEM EN BÜYÜK ŞANSIM

Safir dizisi oyuncuları İpek Tuzcuoğlu ve İlhan Şen, 2. Uluslararası Yozgat Film Festivali'ne katıldı. Jüri üyesi olan İpek Tuzcuoğlu ve konuk oyuncu olarak yer alan İlhan Şen, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluştu. Oyuncular 3 saate yakın sahnede kaldılar. İpek Tuzcuoğlu, "İlk annem sayesinde tiyatro ve sinema ile tanıştım. Annem benim için büyük bir şanstır'' dedi. İlhan Şen ise "Senaryolarda benim için 3 şey çok önemli nokta var. Kadın, çocuk ve hayvanlar... Bunları aşağılayan rollerde oynamam" diye konuştu.





ARKADAŞIMIN ŞARKISISIN...

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, özel bir repertuar hazırladığını söyledi. Yaşar, "Kendi şarkılarımın dışında sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını da okumayı çok seviyorum" dedi. Yeni albüm müjdesi de veren Yaşar, "8 yada 10 şarkıdan oluşan bir albüm olacak" diye konuştu.





ÇALIŞMAYAN SEVGİLİ İSTEMEM

Şarkıcı Ceylan, önceki gece İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesinde soruları yanıtlayan Ceylan, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Ceylan, "Erkek dediğin çalışacak. Çalışmayan erkek istemiyorum. Erkek benim elime bakmayacak. Bir yere gittiğim zaman benim erkeğim hesabı ödeyecek. Davul bile dengi dengine" diyerek kriterlerini sıraladı. (Doğan SAVAŞ)





ŞENGÜL GERÇEKLERİ AÇIĞA ÇIKARDI!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ÇOK BÜYÜK ILGI atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 102. bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Şengül, Şevval'in Ahmet'i adam tutup öldürdüğünü herkese söyledi… Hilmiye'nin Emel'e mendil sattırmasının faturası Şengül'e patladı. Orhan, annesi ile yakınlaşır Şengül ise her şeyin sorumlusu olur. Akif, Yaman ile Süreyya'nın yemeğe çıkacağını öğrenince bir plan yapar. Şevval Yaman ile Süreyya da Akif ile yemek yer. Yaman'ların restoranında Şevval öğrencilerinin yararına etkinlik düzenler. Bu organizasyona dışlanan Şengül de gelir. Ancak kendinde değildir ve herkesin sırrını tek tek açıklamaya başlar.





'ÇOK AŞK'A ÇOK BÜYÜK İLGİ

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği "Çok Aşk" filminin özel gösterimi İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Etkinliğe Hasan Can Kaya ve filmin diğer başrol oyuncuları Büşra Pekin ile Barış Yıldız da katıldı. Hasan Can Kaya, "Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bu özel haftada sevenlerimizle buluşmak bizim için çok daha anlamlı" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN