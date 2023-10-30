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Mutluluktan ağladı! Azeri şarkıcı Günel, Derya Tuna ile birlikte doğum gününü kutladı!

Azeri şarkıcı Günel, Etiler'deki bir mekanda doğum gününü kutladı. Sahne aldığı mekanda arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaşan Günel, mutluluktan ağladı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ekim tarihli TAKVİM saklambaç haberleri....

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ekim 2023 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:02
Mutluluktan ağladı! Azeri şarkıcı Günel, Derya Tuna ile birlikte doğum gününü kutladı!

Azeri şarkıcı Günel, Etiler'deki bir mekanda doğum gününü kutladı. Sahne aldığı mekanda arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaşan Günel, mutluluktan ağladı. Günel'i dinlemeye gidenler arasında Derya Tuna da vardı. Günel, pastasını Tuna ile kesti. (Doğan SAVAŞ)


YENİ ALBÜM MÜJDESİ
Yılların eskitemediği sanatçı Aşkın Nur Yengi, Kıbrıs'ta konser verdi. Sade ve şık bir kıyafet tercih eden Yengi, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yengi, popçu Mabel Matiz imzalı yeni şarkıların geleceğini söyledi. Yengi "Mabel Matiz ile çok güzel bir şarkı hazırlıyoruz. Çok güzel bir şarkı olacak. 90'lar ruhunu tekrar yaşatacağız. Dinleyenler yıllar öncesine yeniden gidecek" diye konuştu.



FUNDA ARAR'DAN KADİFE ŞIKLIĞI
Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Hem sesiyle hem de kıyafetiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü sanatçı, Ünlü bir modacının imzalı kadife kırmızı sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı. Arar, şarkılarını gece boyunca misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Bu arada ünlü sanatçının gerdanlığı da gece boyunca en çok konuşulan konulardan biri oldu...



ANNEM EN BÜYÜK ŞANSIM
Safir dizisi oyuncuları İpek Tuzcuoğlu ve İlhan Şen, 2. Uluslararası Yozgat Film Festivali'ne katıldı. Jüri üyesi olan İpek Tuzcuoğlu ve konuk oyuncu olarak yer alan İlhan Şen, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluştu. Oyuncular 3 saate yakın sahnede kaldılar. İpek Tuzcuoğlu, "İlk annem sayesinde tiyatro ve sinema ile tanıştım. Annem benim için büyük bir şanstır'' dedi. İlhan Şen ise "Senaryolarda benim için 3 şey çok önemli nokta var. Kadın, çocuk ve hayvanlar... Bunları aşağılayan rollerde oynamam" diye konuştu.



ARKADAŞIMIN ŞARKISISIN...
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, özel bir repertuar hazırladığını söyledi. Yaşar, "Kendi şarkılarımın dışında sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını da okumayı çok seviyorum" dedi. Yeni albüm müjdesi de veren Yaşar, "8 yada 10 şarkıdan oluşan bir albüm olacak" diye konuştu.



ÇALIŞMAYAN SEVGİLİ İSTEMEM
Şarkıcı Ceylan, önceki gece İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesinde soruları yanıtlayan Ceylan, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Ceylan, "Erkek dediğin çalışacak. Çalışmayan erkek istemiyorum. Erkek benim elime bakmayacak. Bir yere gittiğim zaman benim erkeğim hesabı ödeyecek. Davul bile dengi dengine" diyerek kriterlerini sıraladı. (Doğan SAVAŞ)



ŞENGÜL GERÇEKLERİ AÇIĞA ÇIKARDI!
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ÇOK BÜYÜK ILGI atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 102. bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Şengül, Şevval'in Ahmet'i adam tutup öldürdüğünü herkese söyledi… Hilmiye'nin Emel'e mendil sattırmasının faturası Şengül'e patladı. Orhan, annesi ile yakınlaşır Şengül ise her şeyin sorumlusu olur. Akif, Yaman ile Süreyya'nın yemeğe çıkacağını öğrenince bir plan yapar. Şevval Yaman ile Süreyya da Akif ile yemek yer. Yaman'ların restoranında Şevval öğrencilerinin yararına etkinlik düzenler. Bu organizasyona dışlanan Şengül de gelir. Ancak kendinde değildir ve herkesin sırrını tek tek açıklamaya başlar.



'ÇOK AŞK'A ÇOK BÜYÜK İLGİ
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği "Çok Aşk" filminin özel gösterimi İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Etkinliğe Hasan Can Kaya ve filmin diğer başrol oyuncuları Büşra Pekin ile Barış Yıldız da katıldı. Hasan Can Kaya, "Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bu özel haftada sevenlerimizle buluşmak bizim için çok daha anlamlı" diye konuştu.

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