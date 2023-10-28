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'Yaman' sözler! Can Yaman, gelen tepkilerin ardından ateş püskürdü

Yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve hayranının telefonunu yere fırlatan Can Yaman, gelen tepkilerin ardından ateş püskürdü: Bana akıl fikir verecek konumda değilsiniz!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ekim 2023 Güncelleme 28 Ekim 2023, 06:58
’Yaman’ sözler! Can Yaman, gelen tepkilerin ardından ateş püskürdü

Yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bir hayranının telefonunu fırlatmıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken ünlü oyuncu, yaptığı ilk açıklamanın ardından yeni bir paylaşım daha yaptı.

'BENİ RAHAT BIRAKIN'
Yaman şu ifadeleri kullandı: "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim.'

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