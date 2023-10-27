Spor tutkunu! Fit görüntüsüyle dikkat çeken Yasemin Özilhan: "Evde bir spor salonum var"

İş insanı İzzet Özilhan 'la evlenen ve bu evlilikten Emine ve Ela isminde iki kız çocuğu olan Yasemin Özilhan , geçtiğimiz gün Etiler'de öğlen yemeği sonrası objektiflere yansıdı.





Daha önce dizi ve sinema filmlerinde oynamak istemediğini söyleyen Özilhan, "Çok iyi ve inandığım bir markadan teklif gelirse reklam çekimlerinde oynayabilirim" dedi.



SALON KÜÇÜK

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Özilhan, "Evde bir spor salonum var ve orada spor yapıyorum. Ama öyle insanların düşündüğü gibi çok büyük bir spor salonu değil. Aynanın yansımasından büyük görünüyor. Salon aslında küçük..." ifadelerini kullandı.







