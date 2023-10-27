PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Spor tutkunu! Fit görüntüsüyle dikkat çeken Yasemin Özilhan: "Evde bir spor salonum var"

İş insanı İzzet Özilhan'la evlenen ve bu evlilikten Emine ve Ela isminde iki kız çocuğu olan Yasemin Özilhan, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yasemin, Özilhan, "Evde bir spor salonum var ve orada spor yapıyorum. Ama öyle insanların düşündüğü gibi çok büyük bir spor salonu değil." ifadelerini kullandı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:02
Spor tutkunu! Fit görüntüsüyle dikkat çeken Yasemin Özilhan: Evde bir spor salonum var

İş insanı İzzet Özilhan'la evlenen ve bu evlilikten Emine ve Ela isminde iki kız çocuğu olan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Etiler'de öğlen yemeği sonrası objektiflere yansıdı.



Daha önce dizi ve sinema filmlerinde oynamak istemediğini söyleyen Özilhan, "Çok iyi ve inandığım bir markadan teklif gelirse reklam çekimlerinde oynayabilirim" dedi.

SALON KÜÇÜK
Fit görüntüsüyle dikkat çeken Özilhan, "Evde bir spor salonum var ve orada spor yapıyorum. Ama öyle insanların düşündüğü gibi çok büyük bir spor salonu değil. Aynanın yansımasından büyük görünüyor. Salon aslında küçük..." ifadelerini kullandı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA