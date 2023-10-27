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Mutlu son! İlhan Mansız büyük aşk yaşadığı Lela Leyla ile evlendi

İlhan Mansız iki senedir aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla ile Amerika’da evlendi. Bebekleri, önümüzdeki günlerde doğacak olan çift, mutluluklarını dile getirdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:10
Mutlu son! İlhan Mansız büyük aşk yaşadığı Lela Leyla ile evlendi

Futbol kariyerinin yanı sıra 2002 Dünya Kupası'ndaki performansıyla da hafızalarımıza kazınan İlhan Mansız, uzun zamandır aşk yaşadığı Lela Leyla ile evlendi.





İkinci kez baba olmaya hazırlanan Mansız, doğuma sayılı günler kala sevgilisi Lela Leyla ile dünyaevine girdi. OĞLU OLACAK!
ABD'nin Arizona Eyaleti'nde evlenen çifte yakın dostları eşlik etti.



Mansız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla güzel haberi duyurdu. Eski futbolcu, nikahtan karelerini, "Mr&Mrs Mansız...



Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" notu ile yayınladı. Eski sevgilisi Alman Nina Ritter'den Aimee adında bir kızı bulunan İlhan Mansız, geçtiğimiz günlerde oğlu olacağını duyurmuştu.

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